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Dünyadan tamamen soyutlanan gizemli kabile görüntülendi

17.07.2024 12:53
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Dünya’dan tamamen soyut yaşayan "Mashco-Piro" kabilesi ağaç kesim çalışmaları sonrasında ortaya çıktı.

Dünyadan tamamen soyutlanan gizemli kabile görüntülendi

Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile olarak bilinen "Mashco-Piro" kabilesi, Peru'nun güneydoğusundaki Amazon ormanlarında yürütülen ağaç kesim çalışmalarının yalnızca birkaç kilometre ötesinde görüntülendi.

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Monte Salvado bölgesinde çekilen fotoğraflarda, 50'den fazla "Mashco-Piro" kabilesi üyesi görüntülendi. Yetkililer, civardaki Puerto Nuevo bölgesinde ise 17 kişilik farklı bir grup olduğunu belirledi.

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ŞİRKETLERİN AĞAÇ KESİM RUHSATLARI İPTAL EDİLMELİ

Yerlilerinin hakları için çalışan sivil toplum örgütü Survival International, Peru'nun güneydoğusunda yürütülen ağaç kesim çalışmaları sırasında yerli kabilelerin fark edildiğini açıkladı. Ağaç kesim çalışmalarının, yerlileri topraklarından ettiğini belirten Survival International gönüllüleri, bölgede çalışma yapan tüm şirketlerin ağaç kesim ruhsatlarının iptal edilmesini ve toprakların Mashco Piro halkına teslim edilmesini talep ediyor.

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"Mashco-Piro" kabilesinin, Peru'nun güneydoğusundaki ormanlarının derinliklerinde yaşadığı ve 750'den fazla üyesi olduğu tahmin ediliyor. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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