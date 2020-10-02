Dünyadan Trump çiftine geçmiş olsun mesajları

Trump'ın virüse yakalanması seçim yarışının nasıl devam edeceğini de tartışmaya açtı.ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerine bir ay kala kendisi ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklaması sonrasında dünyanın dört bir tarafından geçmiş olsun dilekleri geliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Trump ve eşinin hızlı bir şekilde iyileşmelerini umduğunu kaydetti. Danışmanı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Merkel'in "Umarım koronavirüs bir an önce iyileşir ve tamamen sağlıklı olurlar" dediğini aktardı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Trump çiftine Twitter üzerinden yaptığı paylaşımd,a geçmiş olsun dileklerini iletti. Johnson kendisi de koronavirüse yakalanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus de çiftin "hızlı bir şekilde ve tamamen iyileşmesini" diledi.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda koronavirüs olduklarını duyuran 74 yaşındaki Trump, "Bu akşam ben ve eşimin Covid-19 testi pozitif çıktı. Karantinaya ve iyileşme sürecine derhal başlıyoruz. Bunu beraber atlatacağız" ifadelerini kullanmıştı.