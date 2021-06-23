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Dünyalılardan bıktı, uzaylıya aşık oldu: Beni sadece seks için istemiyor

23.06.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz kadın, insanlardan bıktığını bu yüzden kendisini kaçıran bir uzaylıyla aşk yaşadığını ilan etti. Abbie Bela adındaki kadın, "Beni sadece seks için istemiyor ve dünyadaki birçok erkek gibi bana yalan söylemeyecek'' şeklinde konuşarak yıldızlar arası ilişkileri normalleştirmek istiyor.

Dünyalılardan bıktı, uzaylıya aşık oldu: Beni sadece seks için istemiyor

Caters Haber Ajansı'na uzaylılar tarafından kaçırıldığını söyleyen İngiliz kadın, yaptığı açıklamalarla şaşkına çevirdi. Galaksiler arası romantizm yaşadığını iddia eden İngiliz, pandemi döneminde çok sıkıldığını ve bir gün onu uzaylıların kaçırmasını istediğini söyledi.

'HER ZAMANKİ YERİNDE BEKLE'

Bu şakasının gerçek olduğunu söyleyen Abbie, iddiaya göre bir yıldızın dileğini kabul ettiğini söyledi. Söz konusu yıldız Abbie'ye 'her zamanki yerinde bekle' dedi. Ertesi akşam penceresinin yanında beklemeye koyulan kadın, "Bu sesi daha önce hiç duymamış olmama rağmen neyi kast ettiğini anladım ve gece pencere kenarında beklemeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

Yine Bela'nın iddiasına göre pencere kenarında beklediği gece saat 00.15 sularında bir uçan daire geldi ve 'yeşil parlak bir ışık' onu uçan daireye götürdü.

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Uçan dairede insana benzeyen 'uzun ve çelimsiz' 5 uzaylıyla karşılaştığını öne süren Bela, "Onları net bir şekilde göremedim çünkü telepati yoluyla bana henüz onları gerçek biçimlerinde görmeye hazır olmadığımı söylediler. Ama görebildiğim kadarıyla yeşil tonlarındaydılar, büyük siyah gözleri vardı, kaş gibi insanlarda olan bazı özellikleri de bulunuyordu" diye tarif etti.

''ADINI ÖĞRENEMEDİM, AMA KENDİSİNE AÇILDIM''

İlk başta korktuğunu ve sonsuza kadar onların elinde kalacağını sandığını söyleyen Bela, kısa süre sonra bunun bir 'aşk hikayesi olduğunu anladı.' Kendisiyle rüyasında iletişime geçen uzaylının kendisine açıldığını iddia eden Bela, "Adını öğrenemedim ama ben de aynı şeyleri hissediyordum" dedi.

Hapsedilebilir korkusuyla uzaylının 'Benimle kal' isteğini geri çeviren Bela, 20 dakika sonra güvenli biçimde evine döndüğünü öne sürdü.

'Uzaylı sevgilisinin' bir gün geri döneceğini uman Bela, her an gitmeye hazır olmak için yatağının başında bir de çanta bulunduruyor.

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''DÜNYALI ERKEKLERDEN ÇOK FARKLI''

'Başına gelenleri' anlattığı insanların bir uzaylıyla cinsel ilişkiye girme fikrine hiç sıcak bakmadığını ve kendisini kınadıklarını söyleyen Bela, uzaylıların, istisnalar kaideyi bozmasa da yalanlar söyleyen ve çifte standartları olan dünyalı erkeklerden çok farklı olduğunu savundu.

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"Uzaylıların kötü gösterildiğini düşünüyorum ama öyle değiller" diyen Bela, 'insan gelişiminin bir sonraki evresi' olarak gördüğü bu tür ilişkilerin normalleşmesinde öncü olmak istiyor.

Yine de 'uzaylı flörtünün' Dünya'yı ziyaret edebileceğini düşünmeyen Bela, buna gerekçe olarak da hükümetin onun üstünde deney yapabilecek olmasını gösterdi.

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İngiltere
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