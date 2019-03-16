"Dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olmak için çalışıyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin, Allah'ın izniyle önümüzdeki birkaç yılda dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olması için çalışıyoruz. Bu alanda bulunanlar, bunu inşallah görecekler. Türkiye'nin sanayide, teknolojide, bilimde, her alanda ileri gitmesi için çalışıyoruz." dedi. Kurtulmuş, partisince Fatsa ilçe meydanında düzenlenen mitingde Türkiye'nin, en zor zamanlarını demokrasiyle, sandıkla halkın iradesiyle aştığını söyledi. Seçimlerin önemine işaret eden Kurtulmuş, şöyle devam etti: "1960'ta darbe olup rahmetli Menderes asıldığında, o darbenin sıkıntılarını aziz milletimiz sandıklarda aşmıştır. 71 muhtırasını sandıklarda aşmıştır. 12 Eylül 1980 darbesini, sandıklarda darbecilere haddini bildirerek aşmıştır. 28 Şubat'ı, paletlerin şıkırtısında insanların hak ve özgürlüklerini kısıtlayan o cuntacı darbecilere haddini, sandıklarda bildirerek AK Parti'yi iktidara taşımıştır. Bu millet 27 Nisan muhtırasını da, AK Parti'ye, Tayyip Erdoğan'a ayar vermek isteyenleri hemen ardından gelen seçimle bir kez daha yola sokmuş, bir kez daha cezalandırmıştır. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü de bu millete karşı kasteden o FETÖ'cü eşkıyaya da meydanlarda haddini bildirmiş, ardından Recep Tayyip Erdoğan'ı halkın oylarıyla Cumhurbaşkanı seçerek sandıklarda da hadlerini bildirmiş, sandıklarda da derslerini vermiştir."

Karşılarında bir ittifak yapılmaya çalışıldığını aktaran Kurtulmuş, "Karşımızdaki ittifak, belki Ordu'da başka şekilde tecelli ediyor. Başka şekilde ortaya çıkanlar, trenden inip 'Biz de Tayyip Erdoğan'ın gölgesindeyiz' diyenler, onlar vasıtasıyla belki 3-5 oy tırtıklamaya çalışıyorlar." diye konuştu. Vatandaşların yuhalaması üzerine Kurtulmuş, "Boşa harcamayın, bu yuhları toplayın, sandıklarda AK Parti ve Cumhur İttifakı karşısındaki ittifaka kuvvetli bir yuh çekin. Oralarda Allah'ın izniyle derslerini verin." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunarak, "Türkiye'nin hiçbir noktasında ortak görüşleri yok. Deseniz ki 'Nasıl bir Türkiye düşünüyorsun?' Zaten Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, ben bu kadar yıldır siyasetteyim, bunlardan bir kelime duymadık. Siz hiç CHP'den 2023, 2053, 2071 diye bir hedef duydunuz mu? CHP ile ilgili en çok duyduğum laf, parti içerisindeki kongre mücadeleleridir." değerlendirmesinde bulundu. Gençlerin, "Kemal, pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım." şeklindeki sözleri üzerine Kurtulmuş, "Şimdi gençler, o yolun da bir kuralı var. Niye oynuyorsun? Aynı ligde oynamıyorsun ki aynı oyunu oynamıyorsun ki. Onla kalkıp mücadele edecek noktada değilsin ki." dedi.

Türk milletinin güçlü şekilde 31 Mart'ta yeni ve güçlü Türkiye için oyunu kullanacağını anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye daha da büyüyecek, daha da güçlenecek Allah'ın izniyle. Şu anda satın alma paritesinde dünyanın 13'üncü ülkesiyiz. Türkiye'nin, Allah'ın izniyle önümüzdeki birkaç yılda dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olması için çalışıyoruz. Bu alanda bulunanlar, bunu inşallah görecekler. Türkiye'nin sanayide, teknolojide, bilimde, her alanda ileri gitmesi için çalışıyoruz. Türkiye kendi İHA'larını yapabilecek noktaya geldi. Türkiye savunma sanayinde yüzde 65'ler seviyesine geldi. Türkiye memleketin her tarafına üniversitelerini kurdu. İşte Ordu Üniversitesi, 2006'da kurulan bir üniversite. Türkiye'de orta ölçekli bir üniversite seviyesine geldi. Karadeniz'in en güzel havalimanlarından birisi, dünyanın en önemli limanlarından birisi Ordu-Giresun Havalimanı olarak inşa edildi." Kurtulmuş, Ordu'daki diğer yatırımlara ilişkin de bilgi vererek, her alanda ilerlediklerini, daha da ileri gideceklerini dile getirdi.