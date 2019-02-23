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Dünyanın 3'üncü büyük oyuncak müzesinde karekodlu dönem

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:48 | Son Güncelleme

Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 3'üncü büyük oyuncak müzesi olan Canik Oyuncak Müzesi'nde ziyaretçiler, cep telefonlarından karekodları okutarak, dünyanın farklı ülkelerinden toplanan bine yakın oyuncağın hikayesini Sunay Akın'ın sesinden dinleme imkanı buluyor - Müze Sorumlusu Dilek Kablan: "Uygulamayla ziyaretçiler müzeyi daha bilinçli şekilde geziyor. Çok güzel tepkiler alıyoruz"

Samsun'da, Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 3'üncü büyük oyuncak müzesi olan Canik Oyuncak Müzesi'ni gezen ziyaretçiler, cep telefonlarından karekodları okutarak oyuncakların hikayesini Sunay Akın'ın sesinden dinleyebiliyor.

Canik Oyuncak Müzesi, sahip olduğu karekod uygulamasıyla ziyaretçilerine, dünyanın farklı ülkelerinden toplanan oyuncakların hikayesini Akın'ın sesinden dinleme imkanı sunuyor.

Türkiye'nin ilk oyuncak müzesini kuran Sunay Akın'ın konsept danışmanlığını yaptığı, büyük çoğunluğu 1900 ile 1920'li yıllarda yapılmış oyuncaklardan oluşan müzede, bine yakın oyuncak sergileniyor.

İnsanlık tarihini oyuncakların diliyle anlatmaya çalışan ve en eski oyuncağın 18'inci yüzyıla ait olduğu müzede, Ford'un 1920'de ürettiği ilk oyuncak arabanın yanı sıra 1903 yılında Almanya'da üretilen ilk oyuncak ayı gibi birçok farklı ve kıymetli eser yer alıyor.

Yerli oyuncakların da önemli yer tuttuğu müzede başlatılan karekod uygulamasıyla ziyaretçiler, Sunay Akın'ın sesinden oyuncakların hikayelerini ve oyuncağın insanlık tarihindeki yerini öğrenebiliyor.

- "Ziyaretçiler müzeyi daha bilinçli geziyor"

Müze sorumlusu Dilek Kablan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karekod uygulamasını ziyaretçilerin çok beğendiğini söyledi.

Sunay Akın'ın oyuncaklar hakkında bilgi verdiğini anlatan Kablan, "Kendisi kısa kısa hikayeler yaparak, oyuncaklar hakkında bilgi veriyor. Uygulamayla ziyaretçiler müzeyi daha bilinçli şekilde geziyor. Çok güzel tepkiler alıyoruz." dedi.

Dilek Kablan, özel hikayesi bulunan oyuncaklar için karekod uygulamasının ayrı bir önemi bulunduğunu vurgulayarak, uygulamadan önce ziyaretçilerin genellikle 15-20 dakika içinde terk ettikleri müzede şimdi 1,5-2 saat kalabildiklerine işaret etti.

- Senede 50 bin civarında ziyaretçi

İlk yılını geride bırakan Canik Oyuncak Müzesi'nin, alanında Türkiye'de 1'inci, dünyada ise 3'üncü olduğuna dikkati çeken Kablan, "Bir yıl içinde 50 bin civarında kişi müzemizi ziyaret etti. O yüzden çok memnunuz. Yurt dışından da gelenler oluyor. Çok iyi tepkiler alıyoruz." ifadesini kullandı.

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