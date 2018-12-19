Dünyanın ağırlığı ne kadardır?

Hapşırdığınızda beyin hücrelerinizin bir kısmının öldüğünü biliyor muydunuz? Ya da hayatınızın yaklaşık 6'da 1'inin çarşamba günlerinde geçtiğini duymuş muydunuz? Birazdan okuyacağınız ilginç bilgiler size tüm bildiklerinizi unutturacak.

En ilginç bilgiler

Futbol oyuncularının çoğu, bir maç sırasında ortalama 11 km koşar.

Yalnızca tavşanlar ve papağanlar, kafalarını çevirmeden arkalarını görebilirler.

Kırbacın çatlama sesi çıkarmasının sebebi, ucunun sesten daha hızlı hareket etmesidir.

Titanik’in inşasına 7 milyon dolar harcanmıştı. Filmin maliyeti ise 200 milyon dolardı.

Su aygırları üzüldüklerinde terleri kırmızı renk alır.

Her hapşırıkta, beyin hücrelerinin bir kısmı ölür.

Kalbin yeri dolayısıyla sol akciğer, sağdakinden daha küçüktür.

Gülmek, stres hormonunu azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. 6 yaşındaki bir çocuk günde ortalama 300 kez gülerken, yetişkinler yalnızca 15-100 kez gülerler.

Soğan doğrarken sakız çiğnerseniz ağlamazsınız.

İpek böcekleri, 56 günde kendi ağırlıklarının 86.000 katı kadar beslenirler.

Hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı aynı anda asla kapamayın; gözleriniz yerinden çıkabilir.

Madison’daki bir matematik öğretmeninin sahip olduğu dünyanın en zeki domuzu çarpım tablosunu 12'lere kadar ezberlemişti.

Antik Yunan’da zengin aile çocukları hayatları boyunca kılsız olmaları için doğdukları anda zeytinyağına batırılırlardı.

Her labrador retriever, ara sıra muzlar hakkında rüya görür.

Hayatınızın yaklaşık 6’da 1’i çarşamba günlerinde geçer.

Ucunu açacağınız kalemi alüminyum folyoya sararak kalemtıraşınızın bıçaklarını keskinleştirebilirsiniz.

Her gün 12 yeni doğan bebek yanlış aileye veriliyor.

Amerikan otoyollarında yaklaşık 123.000.000 araba kullanılıyor.

Dünyanın en geniş yolu olan Brezilya’daki Anıtsal Eksen’de 160 araba yan yana gidebilir.

Hamam böcekleri kafaları kopsa bile birkaç hafta daha yaşayabilirler.

Tayvanlı bir şirket, buğdaydan, yenebilen mutfak gereçleri üretiyor.

İnekler, bir günde insanlardan 200 kat daha fazla gaz üretirler.

On sentlik paraların kenarları boyunca 118 kabartma çizgisi bulunur.

Yusufçukların ömürleri yaklaşık 24 saattir.

Zürafalar yaklaşık 53 cm'lik dilleri ile kendi kulaklarını temizleyebilirler.

Zürafalar susuzluğa devlerden daha iyi dayanırlar.

Japon balıklarının hatırlama ömürleri yaklaşık 3 saniyedir.

Gıda renklendiricileri eklenmeseydi eğer, kolanın rengi yeşil olurdu.

Suudi Arabistan’da kadın kocasına kahve yapmazsa boşanma yaşanabilir.

Köpek balıkları, her iki gözlerini de kırpabilen tek balıklardır.

Dünyanın yalnızca %11’i solaktır.

İnsanın kalça kemiği betondan sağlamdır.

Dünyanın en eski sakızı 9.000 yaşındadır.

İguanalar su altında 28 dakika kalabilirler.

Devekuşlarının gözleri beyinlerinden büyüktür.

Yarasalar, bir mağaradan çıktıklarında her zaman sola dönerler.

Batı Afrika’daki Matami kabilesinin futbol anlayışı biraz farklıdır; futbol topu yerine insan kafatası kullanırlar.

Yunuslar bir gözleri açık uyurlar.

İnsanlar, yılda ortalama 5 milyon kez nefes alırlar.

Atlı insan heykellerinde, atın iki ön ayağı da havadaysa kişi savaşta ölmüştür, atın tek ayağı havadaysa kişi savaşta aldığı yaralar yüzünden ölmüştür, atın tüm ayakları yere değiyorsa o kişi doğal sebeplerden ölmüştür.

Bozuk bir parayı yazı tura için 10.000 kez attığınızda, 5.000 kez tura gelmez; sayı yaklaşık 4.950’dir. Çünkü tura yüzündeki resim ağırlığı artırır ve dolayısıyla altta kalır.

Birçok reklamda ve gazetelerde, bir saat üzerinde gösterilen zaman genelde 10.10’dur.

İnsanlar 300 kemikle doğarlar; yetişkin olduklarında ise bu sayı 206’ya düşer.

Bir yılda basılan Monopoly paralarının sayısı, dünya genelinde basılan gerçek para sayısından daha fazla.

Her yıl uçak kazalarında ölen insan sayısından daha fazla insan eşekler tarafından öldürülüyor.

Mavi diş fırçası kullanan insan sayısı, kırmızı fırça kullananlardan daha fazladır.

Sivrisineklerin dişleri vardır.

İneklerin çoğu müzik dinlediklerinde daha çok süt verir.

Evinizdeki toz parçacıklarının çoğu, ölü derilerden oluşur.

Her yıl yaklaşık 1000 kuş pencerelere çarparak ölür.

Ortalama bir insan 7 dakikada uykuya dalar.

Ortalama bir insan yılda 1460’tan fazla rüya görür.

İnsan vücudundaki kemiklerin 4’te 1’i ayaklardadır.

Ortalama bir insan, modern hayatın getirdiği stres olmasaydı, günde 10 saat uyurdu.

Dünyadaki tavuk sayısı, insan sayısından fazladır.

Her beş yetişkinden biri, dünyada insan kılığına girmiş uzaylıların yaşadığına inanıyor.

Yel değirmenleri, daima saatin tersi yönünde dönerler; İrlanda’dakiler hariç.

Sıçrayamayan tek hayvan türü, fildir.

Parmak izinde olduğu gibi, her insanın dil izi de birbirinden farklıdır.

Denizyıldızları, midelerini ters düz edebilen tek hayvandır.

Florida eyaleti İngiltere’den büyüktür.

Wendy ismi, Peter Pan kitabı için uydurulmuştur.

Yunanistan’ın milli marşı, 158 dörtlükten oluşur. Ülke’de tüm marşı ezbere bilen yoktur.

Neandertal insanının beyni bizimkinde büyüktü.

Bilinen en yaşlı Japon balığı, 41 yaşındaydı, adı da Fred’di.

Dünyanın en büyük gözlü hayvanı dev kalamardır.

Ortalama bir insan, hayatının iki haftasını trafik ışıklarının kırmızıdan yeşile dönmesini bekleyerek geçirir.

Pensilvanya’daki en yüksek nokta, Kolorado’daki en alçak noktadan daha alçaktadır.

Karasinekler, fa notasından vızıldarlar.

Çekirgeler, arka bacaklarındaki delikler aracılığıyla duyarlar.

Ortalama bir kurşun kalem ile 56 km uzunluğunda bir çizgi çizilebilir.

Bir kerevizi yemek için harcanan kalori, kerevizin kendi kalorisinden daha fazladır.

Ölü yakmak için kullanılan tabutların sapları genelde plastik olur.

Dünya, isimlendirilirken tanrı adlarından esinlenilmemiş tek gezegendir.

Önceleri ketenden yapılan prezervatifler, ilk olarak 1500lü yılların başında kullanılmaya başlamışlardır.

Dünya, yaklaşık olarak 6,588,000,000,000,000,000,000,000 ton ağırlığındadır.