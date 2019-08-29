Dünyanın akciğerleri Amazonlar'da yangınlar devam ediyor

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, 1 Ocak'tan bu yana 83 binden fazla yangın çıktığını ve hala yerlilerin yaşadığı 148 bölgede yaklaşık 3 bin 553 yangınla mücadele edildiğini bildirdi.

Dünyanın en geniş tropikal bölgesi Amazonlar, yeterli önlem alınmaması ve gerekli müdahalelerin yapılmaması nedeniyle haftalardır son yıllardaki en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Güney Amerika'nın kuzeyinde Amazon havzasını kaplayan, beş buçuk milyon kilometrelik alanıyla çeşitli egzotik bitki örtüsü ve hayvan türlerine ev sahipliği yapan yağmur ormanlarında çıkan yangınlar başta Brezilya olmak üzere Peru, Bolivya ve Paraguay'a da sıçradı.

INPE'nin verilerine göre, Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarında yılbaşından bu yana 83 binden fazla yangın çıktı. INPE, ülkede hala yerli kabilelerin yaşadığı 148 bölgede devam eden 3 bin 553 yangınla mücadele edildiğini kaydetti.

Bunun yanında ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) uydu verileri, Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarında süren yangınların son 9 yılın en yoğun seviyesine ulaştığını ortaya koydu.