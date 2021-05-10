Dünyanın Akciğerleri Karbon Salımı ile Baş Edemiyor

Amazon yağmur ormanlarındaki karbon salımının son on yılda karbon emiliminden daha fazla olduğu kaydedildi. Araştırma, Nature Climate Change dergisinde yayınlandı.

Araştırmaya göre dünyanın akciğerleri olarak bilinen Amazon ormanlarının yüzde 60'ını oluşturan Brezilya’da 2010 ile 2019 yılları arasındaki karbon salımı 4 milyon 450 bin ton oldu. Karbon emilimi ise 3 milyon 780 bin ton olarak ölçüldü.Bu ölçümler, ormanların bulunduğu alandaki karbon salımının emilimden yüzde 18 daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar, insanların yaydığı sera gazlarının yüzde 25 ila 30’unu emerek, küresel ısınmanın yıkıcı sonuçlarını önlemede en etkili araç olarak değerlendirilen tropikal ormanlarda, son yıllarda milyonlarca hektarı bulan ormansızlaştırma ve yangınların, endişe verici boyutlara ulaştığını belirtiyor.

Araştırmalar yeni tarım alanları yaratmak, değerli ağaç kesimi, yasadışı altın arama, çıkarma gibi faaliyetlerden dolayı Brezilya’da 2001 ile 2018 arasında 425 bin kilometrekareden fazla ormanın yok edildiğini gösteriyor. Bu alan Türkiye topraklarının yaklaşık yüzde 54’üne tekabül ediyor.