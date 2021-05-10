Dünyanın Akciğerleri Karbon Salımı ile Baş Edemiyor

Amazon yağmur ormanlarındaki karbon salımının son on yılda karbon emiliminden daha fazla olduğu kaydedildi. Araştırma, Nature Climate Change dergisinde yayınlandı.
Araştırmaya göre dünyanın akciğerleri olarak bilinen Amazon ormanlarının yüzde 60'ını oluşturan Brezilya’da 2010 ile 2019 yılları arasındaki karbon salımı 4 milyon 450 bin ton oldu. Karbon emilimi ise 3 milyon 780 bin ton olarak ölçüldü.Bu ölçümler, ormanların bulunduğu alandaki karbon salımının emilimden yüzde 18 daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.
Uzmanlar, insanların yaydığı sera gazlarının yüzde 25 ila 30’unu emerek, küresel ısınmanın yıkıcı sonuçlarını önlemede en etkili araç olarak değerlendirilen tropikal ormanlarda, son yıllarda milyonlarca hektarı bulan ormansızlaştırma ve yangınların, endişe verici boyutlara ulaştığını belirtiyor.
Araştırmalar yeni tarım alanları yaratmak, değerli ağaç kesimi, yasadışı altın arama, çıkarma gibi faaliyetlerden dolayı Brezilya’da 2001 ile 2018 arasında 425 bin kilometrekareden fazla ormanın yok edildiğini gösteriyor. Bu alan Türkiye topraklarının yaklaşık yüzde 54’üne tekabül ediyor.
Uzmanlar sadece 2020 yılında Brezilya’da 850 bin hektarlık alanın ormansızlaştırıldığını bildiriyor.
“Küresel ısınmada endüstriyel tarım modelinin payı yüzde 40”
VOA Türkçe’nin konuştuğu Venezuela Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü’nde Ekoloji Merkezi’nden Francisco Herrera, Brezilya, Peru, Bolivya ve Paraguay’da endüstriyel tarım alanı yaratmak için yakılan ormanların, küresel ısınma ve iklim değişikliğinde etkili olduğunu ancak durumun sadece orman kaybıyla sınırlı olmadığına dikkat çekti.
Francisco Herrera, orman yakmaların daha çok endüstriyel soya ve mısır üretimi yapmak için yapıldığını belirtti. Herrera, nitrojenli gübreler gibi kimyasal bileşenlerin yaratığı gaz miktarının, tarım ürünlerinin emdiği karbondioksit miktarından daha fazla olduğuna ve küresel ısınmada endüstriyel tarım modelinin payının yaklaşık yüzde 40 olarak hesaplandığını vurguladı.
Ölçümlere göre gezegenin yaklaşık 1,2 santigrat derece ısındığına ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 2030 yılı için küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefinin zorlaştığını kaydeden Herrera, ülkelerin fosil yakıt kullanma oranlarını düşürmede yeterli gelişme gösteremediğini söyledi.
6 milyon 381 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyadaki tropikal ormanların yarısını oluşturan Amazonlar’daki orman kaybına, ormansızlaştırılan alanlarda uygulanan endüstriyel tarım modelinin küresel ısınmayı tetikleyen etkilerinin de eklenmesi, uzmanların endişelerinin artmasına neden oluyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre 2015’ten bu yana küresel ısınmanın sonucu olarak son 151 yılın en sıcak yılları yaşanıyor ve uzmanlar küresel ısınmaya karşı insanlığın elindeki en etkili silahın tropikal ormanlar olduğunu belirtiyor.