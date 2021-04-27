Dünyanın bilinen en eski viskisi açık artırmaya çıkıyor

Müzayede evi Skinner, satışın 20 ile 40 bin dolar arasında gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

Yetkililer, Georgia Üniversitesi ile birlikte yapılan Karbon 14 testi sayesinde burbonun 1762-1802 yılları arasında üretildiğini tespit etti. Fakat alkollü içeceğin Georgia eyaletinin tam olarak neresinde şişelendiği bilinmiyor.

Dünyanın bilinen en eski viskisi ise fiyat olarak en pahalılardan biri değil. Şu ana kadar en pahalı viski olma unvanını 1926'da üretilen Macallan koruyor. Sadece 40 adet üretilen viski 2019'daki açık artırmada 1,9 milyon dolara alıcı bulmuştu.

