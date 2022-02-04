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Dünyanın çatısı alarm veriyor... 25 yılda tamamen yok oldu!

04.02.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın deniz seviyesi üzerindeki en yüksek dağı olan ve "dünyanın çatısı" olarak isimlendirilen Everest Dağı alarm vermeye başladı. 8 bin 848 metre yükseklikteki dağda 2 bin yılda oluşan devasa bir buzul kütlesi sadece 25 yıl gibi bir sürede eridi. Bilim insanları, iklim değişikliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığını ve Everest'teki erimenin 80 kat hızlandığının altını çizdi.

Dünyanın çatısı alarm veriyor... 25 yılda tamamen yok oldu!

Asya kıtasında bulunan dünyanın en yüksek dağı Everest'te bu erimeleri tehlikeli boyutlara ulaştı. ABD'de yapılan bir araştırmada, Everest'teki 2 bin yıllık buzulun son 25 yılda eridiği ifade edildi. Dağdaki erimenin 80 kat hızlandığı bildirildi.

Bilim insanları tarafından yapılan çalışmada, Everest üzerindeki en yüksek buzulun, iklim değişikliği nedeniyle yıllar boyunca eriyecek buz kaybettiği belirtildi.

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1,6 MİLYAR İNSAN TEHLİKEDE

NTV'de yer verilen haberde, bulguların, dünyanın en yüksek noktalarından bazılarında yaşanan hızlı buzul erimesinin daha kötü iklim etkilerine yol açabileceğine dair bir uyarı görevi gördüğünü aktarırken, iklim değişikliği nedeniyle daha sık görülen çığların yaklaşık 1,6 milyar insanın içme, sulama ve hidroelektrik için bağımlı olduğu su kaynaklarının kurumasına neden olduğu vurgulandı.

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SADECE 25 YILDA YOK OLDU

Araştırmada, South Col Buzulu'nda oluşması yaklaşık 2 bin yıl süren buzun, yaklaşık 25 yılda eridiği, bu da oluştuğu süreden 80 kat daha hızlı inceldiği anlamına geldiğinin altı çizildi.

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