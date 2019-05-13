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Dünyanın dört bir tarafından öğrenciler Bursa’ya gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 14:05 | Son Güncelleme

Şahinkaya Eğitim Kurumları’nın bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Uluslararası Gençlik ve Kültür Festivali kapsamında 7 ülkeden, 170 dansçı Bursa’da bir araya gelecek.Şahinkaya II.

Dünyanın dört bir tarafından öğrenciler Bursa’ya gelecek

Şahinkaya Eğitim Kurumları’nın bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Uluslararası Gençlik ve Kültür Festivali kapsamında 7 ülkeden, 170 dansçı Bursa’da bir araya gelecek.
Şahinkaya II. Uluslararası Gençlik ve Kültür Festivali’nin tanıtım toplantısı Academy 1418 Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Basın toplantısına Şahinkaya Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcıları Hakan İdin, Cenk Azkeskin, Uluslararası Halk Dansları Birliği (IOV Başkanı) Faruk Alkaya ve Festival Koordinatörü Miray Tanrıöver katıldı. Toplantıda konuşan Genel Müdür Yardımcısı Hakan İdin, Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 15-20 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında 7 ülkeden, 170 dansçıyı ağırlayacaklarını açıkladı.
Polonya, Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan ve Romanya’dan katılan dans ekipleriyle Bursa’da bir kültür buluşmasına ev sahipliği yapacaklarını ifade eden İdin, adeta bir kültür elçisi gibi değerlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi en iyi şekilde tanıtmayı amaçladıklarını belirtti. Şahinkaya Eğitim Kurumları olarak uluslararası çapta gerçekleştirilen bu festivalin şehrimize ve ülkemize büyük katkısının olduğuna dikkat çeken İdin, her yıl festivale katılan ülke sayısını arttırarak, ülkemizin ve kentimizin tarihi ve turistik tanıtımında etkin rol oynamak istediklerini söyledi.
Yabancı dans ekiplerinin festival kapsamında Bursa’nın dört bir tarafında dans gösterisi sergileyeceklerini ifade eden Festival Koordinatörü Miray Tanrıöver ise, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Şenlikleri’nin 100. yılı kapsamında da Tophane Saltanat Kapısı’nda harika bir performans sunacaklarını belirtti. Yabancı ekiplerle Kozahan’dan Muradiye Külliyesi’ne, Kapalıçarşı’dan Ulucami’ye kadar tarihi ve turistik bir gezi programı düzenlediklerini de ekleyen Tanrıöver, bazı alışveriş merkezlerinde sergilenecek gösterilerle de ekiplerin halkla bulaşacağını söyledi.

Dünyanın dört bir tarafından öğrenciler Bursa’ya gelecek

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