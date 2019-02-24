"Dünyanın dört bir yanında ailelerim oldu"

LEJLA BİOGRADLİJA - TRT Belgesel kanalında yayınlanan "Ailenin Yeni Üyesi" isimli program ile farklı ülkelerde insanların zorlu yaşamlarını izleyiciyle buluşturan Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik, program sayesinde dünyanın dört bir yanında onlarca yeni ailesi olduğunu söyledi. Hollywood yapımı filmlerin yanı sıra Türkiye'de de "Diriliş Ertuğrul" ve "Filinta" dizilerinde rol alan Strik, AA muhabirine, Nepal, Endonezya, Malezya, Tayland ve Kamboçya'da gerçekleştirdikleri çekimleri ve Türkiye'de beğeniyle izlenen programın hikayesini anlattı. Bir ay önce yayınlanmaya başlayan program için ilk teklif geldiğinde son derece mutlu olduğunu belirten Strik, programın maceralı hayatları olan aileler üzerine odaklanmasının kendisini çok heyecanlandırdığını dile getirdi. Strik, programın daha çok zorlu hayatları bulunan fakir aileleri işlediğini aktararak, programla dünyanın dört bir yanında zor işler yaparak ayakta kalmaya çalışan aileler de olduğunu izleyiciye göstermek istediklerini ifade etti.

Türkiye'nin aile değerlerine büyük önem verdiğini vurgulayan Strik, macera ve aile olgusunun harmanlandığı programda yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. - "Her ailenin eşsiz karakteri ve yaşam biçimi var" Strik, tehlikeli sporlara merakına işaret ederek, "Zorlu olacağını söylemişlerdi. Yapımcılar özellikle İngilizce bilen birini istediler zira gittiğiniz ülkelerdeki insanlarla anlaşabilmek çok önemli. Ben de yeni insanlar ve kültürler tanımayı, seyahat etmeyi çok seviyorum." dedi. Şu ana kadar Nepal, Endonezya, Malezya, Tayland ve Kamboçya'ya gittiğini anlatan Strik, "Bugüne kadar ziyaret ettiğim her ailenin eşsiz bir karakteri ve yaşam biçimi vardı. Hepsi yüreğimi eşsiz bir şekilde etkiledi." diye konuştu. Strik, izleyicilerden gelen tepkileri de "muhteşem" şeklinde nitelendirerek, "Programı izleyen herkes oradaki ailelerle bağ kuruyor. Böylece o ülkelerdeki yaşam biçimini de yakından izleme fırsatı buluyor." ifadelerini kullandı. Endonezya'da kaldığı süre içinde insanların yasa dışı yollarla altın madenciliği yaptığına şahit olduğunu kaydeden Strik, "Oldukça zor hayatı olan bir adam vardı. Altın madeninde çalışmak dışında başka çaresi yoktu. Çalışma şartları o kadar kötü ki birçok insan görme yetisini kaybedebiliyor ama başka şansları yok." dedi.