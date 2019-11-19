Dünyanın Dört Bir Yanında Sokaklar Protestolarla Çalkalanıyor

Dünyanın ve Türkiye’nin 4 bir yanında sokaklar gösteriler ve protestolarla çalkalanıyor. Halen Hong Kong, Lübnan, Irak, İran, Hindistan ve Gürcistan’da halk sokaklarda çeşitli nedenlerle protesto gösterileri düzenliyor ve güvenlik güçleriyle çatışıyor.

Hong Kong’da Haziran ayının ilk haftasında suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıracak bir yasa tasarısının meclise gelmesiyle başlayan protestolar 6. ayına girdi. Zaman zaman şiddetlenen gösterilerde yeniden tansiyon arttı. Son olarak polis Politeknik Üniversitesi’nde 100 kadar öğrenciyi kampüste abluka altına aldı. Öğrenciler, gözaltına alınmamak için kampüs binasından kaçmaya çalışırken polisle de çatışmayı sürdürüyor.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada da gösteriler ve eylemler devam ediyor. Irak’ta ülkedeki yolsuzlukları, işsizliği ve elektrik, su gibi temel hizmetlerdeki eksikliği protesto eden halk sokağa indi. 1 Ekim’de başlayan gösterilerde güvenlik güçlerinin protestoculara sert müdahalesi de uluslararası kamuoyunun gündeminde. Gösterilerde şu ana kadar 320’den fazla kişi hayatını kaybetti.