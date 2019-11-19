Dünyanın Dört Bir Yanında Sokaklar Protestolarla Çalkalanıyor

Dünyanın ve Türkiye’nin 4 bir yanında sokaklar gösteriler ve protestolarla çalkalanıyor. Halen Hong Kong, Lübnan, Irak, İran, Hindistan ve Gürcistan’da halk sokaklarda çeşitli nedenlerle protesto gösterileri düzenliyor ve güvenlik güçleriyle çatışıyor.
Hong Kong’da Haziran ayının ilk haftasında suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıracak bir yasa tasarısının meclise gelmesiyle başlayan protestolar 6. ayına girdi. Zaman zaman şiddetlenen gösterilerde yeniden tansiyon arttı. Son olarak polis Politeknik Üniversitesi’nde 100 kadar öğrenciyi kampüste abluka altına aldı. Öğrenciler, gözaltına alınmamak için kampüs binasından kaçmaya çalışırken polisle de çatışmayı sürdürüyor.
Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada da gösteriler ve eylemler devam ediyor. Irak’ta ülkedeki yolsuzlukları, işsizliği ve elektrik, su gibi temel hizmetlerdeki eksikliği protesto eden halk sokağa indi. 1 Ekim’de başlayan gösterilerde güvenlik güçlerinin protestoculara sert müdahalesi de uluslararası kamuoyunun gündeminde. Gösterilerde şu ana kadar 320’den fazla kişi hayatını kaybetti.
Protestolara sahne olan bir başka ülke de Lübnan. Lübnan’da da halk hükümetin getirdiği yeni vergileri protesto etmek üzere 17 Ekim’de sokağa döküldü. O tarihten bu yana zaman zaman şiddetlenerek devam eden gösteriler neticesinde Başbakan Said Hariri istifa etti ancak buna karşın protestolar sona ermedi. Halk şimdi de yeni hükümetin kurulamaması ve verdiği bir demeç nedeniyle Cumhurbaşkanı Michel Aun’u hedefine aldı. Aun’un bir röportaj sırasında “Memnun olmayan ülkeden gider” benzeri bir ifade kullanması sokakları bir kez daha hareketlendirdi. Göstericiler sokaklarda “Ülke bizim hiçbir yere gitmiyoruz” sloganları atmaya başladı. Lübnan’daki gösterilerde de en az 2 kişi hayatını kaybetti.
İran’daysa hükümetin akaryakıt fiyatlarına yüzde 50 zam kararı ülkenin dört bir yanındaki protestoları tetikledi. İran’da onlarca şehirde sokağa çıkan halk zam kararını, hükümeti ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney’i protesto ediyor. Gösterilerde şu ana kadar en az 12 göstericinin ve 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Hükümetin zamlardan elde edilen gelirin yoksullara dağıtılacağını açıklaması da sokaklardaki tansiyonu düşürmeye yetmedi.
Türkiye’nin hemen yanıbaşındaki Gürcistan’da da halk sokağa çıktı. Gürcistan’da hükümeti protesto eden ve erken seçim talep eden yaklaşık 20 bin kişi Pazar günü gösterilerde bulundu. Dün de devam eden eylemlerde polis bazı göstericileri gözaltına aldı. Başkent Tiflis’te polis, parlamento binası yakınlarında toplanan göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.
Hindistan’da devlet okul ücretlerine yapılan zamları protesto eden öğrencilerin eylemleri de sürüyor. Polis son olarak gösterilere katılan 50 kadar öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu. Öğrenciler okul kampüslerinde de düzenledikleri gösterilerde hükümeti ifade özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle de protesto ediyorlar.
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