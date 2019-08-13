HABER

Dünyanın dört bir yanından Adana'ya gelen gönüllüler, kan hastası çocukları mutlu ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 15:35 | Son Güncelleme

AVRUPA Gönüllü Hizmet Programı kapsamında yurtdışındaki çeşitli ülkelerden Adana’ya gelen bir grup gönüllü genç, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen Kurban Bayramı eğlencesinde kan hastası çocuklarla eğlenip dans etti.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- AVRUPA Gönüllü Hizmet Programı kapsamında yurtdışındaki çeşitli ülkelerden Adana’ya gelen bir grup gönüllü genç, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen Kurban Bayramı eğlencesinde kan hastası çocuklarla eğlenip dans etti. Gençler 6 ay ülkemizde kalacak.

Ulusal Ajans tarafından akredite kuruluş olan Kan Hastalıkları Federasyonu’nun, Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı kapsamında Ukrayna, Litvanya, İtalya, Fas ve Tunus’tan Adana’ya gelen gönüllü gençler, Kan Hastalıkları Federasyonu ve İyilik Sende Derneği’nin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören kan hastası çocuklar için düzenlediği bayram eğlencesine katıldı. Gönüllüler tarafından kostüm giydirilen, yüzleri boyanan kan hastası çocuklar, canlı müzik eşliğinde dans etti, oyunlar oynadı, palyaçolarla eğlendi. Etkinlikte çocuklara kıyafet ve oyuncaklar hediye edildi.

Gönüllülerden Ukraynalı Anastasia Kaminska ve Tunuslu Sare Bramarah, Kurban Bayramı’nı çocuklarla geçirmekten çok mutlu olduklarını belirterek, onlarla yakından ilgilendiklerini bildirdi.

'HER 6 AYDA BİR YENİ GÖNÜLLÜLER GELİYOR'

Kan Hastalıkları Federasyonu Ali Kılıç ise gönüllü gençlerin yaptıkları çalışmalarda kan hastası çocuklara kültürlerini anlattıklarını, onlara İngilizce öğrettiklerini ve çeşitli eğlence aktiviteleri yaptıklarını belirterek, "Günlük kan alan hastalarımızın bu çalışmalar ve oyunlar sayesinde moralleri artıyor, motive oluyorlar. Gönüllüler 6 ay ülkemizde kalıyor, onlar gidince yenileri geliyor. Amacımız hastaları bir nebze de olsa mutlu etmek" dedi.

PARTNERÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandıÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandı
Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdiSaniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi
Beykoz'da facianın eşiğinden dönüldü: Dev çınar ağacı binanın üzerine böyle devrildiBeykoz'da facianın eşiğinden dönüldü: Dev çınar ağacı binanın üzerine böyle devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Olay paylaşım! Tepki yağdı

Olay paylaşım! Tepki yağdı

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da tren traktöre çarptı! Görüntüler şoke etti

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Emniyet kemeri takan ailelere jandarmadan tatil hediyesi

Jandarmanın durdurduğu ailelere sürpriz

Düğün dönüşü kaza! İki genç kız hayatını kaybetti

Dilara ve Edanur'dan kahreden haber!

Sakarya'da denize giriş yasaklandı!

Flaş! Denize girişler yasaklandı

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi

Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.