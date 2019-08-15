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Dünyanın dört bir yanından bu kanyonu görmek için geliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 09:21 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki Günece Cennet Kanyonu’na dünyanın birçok yerinden ziyaretçi gelmeye başladı.Osmanlı’nın ilk başşehri Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı en eski yerleşim birimlerinden birisi olan Günece köyünde doğaseverler tarafından keşfedilen Günece Cennet Kanyonu’nu görmek için Türkiye ve dünyanın birçok yerinden insanlar akın, akın kanyona gelmeye başladı.

Dünyanın dört bir yanından bu kanyonu görmek için geliyorlar

Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki Günece Cennet Kanyonu’na dünyanın birçok yerinden ziyaretçi gelmeye başladı.
Osmanlı’nın ilk başşehri Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı en eski yerleşim birimlerinden birisi olan Günece köyünde doğaseverler tarafından keşfedilen Günece Cennet Kanyonu’nu görmek için Türkiye ve dünyanın birçok yerinden insanlar akın, akın kanyona gelmeye başladı. Yenişehir Belediyesi, 12 kilometrelik dağ yollarını ulaşıma açarak gelen konukların rahat etmeleri için ummalı bir çalışma başlattı.
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bizim projelerimizde Yarhisar şelalesi, kozdere çamlığı mesire alanı, Babasultan parkı ve Günece köyünde yer alan kanyonumuzla ilgili çalışmalarımız başladı. Kanyonun olduğu bölgede yayalar zor yürüyordu. Yaptığımız 12 kilometrelik yol açma ve düzenleme çalışmalarıyla yayaların kanyonun başına kadar inmesini sağladık. 15 gündür Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve Yenişehir Belediyemiz ekipleri bu alanda çalışıyor. Bayramdan sonra kanyona 300 kişilik bir misafirimiz gelecek bizde onlar gelmeden önce gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz” diye konuştu.
"Burası Yarhisar şelalesinden başlayıp Günece kaynaklarında biten bir kanyonumuz" diye konuşan Aydın, “Tarihi ön plana çıkaracağız" dedik. İşte burası bir tarih. Bu bölgeye yap işlet devret modeli ile bungalov evleri yapacağız. 12 kilometrelik alanda yaptığımız çalışmalar ile gelen misafirlerimiz rahat bir şekilde Günece-Yarhisar köyleri arasında yolculuklarını yapabilecekler” ifade edelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanından bu kanyonu görmek için geliyorlar

Dünyanın dört bir yanından bu kanyonu görmek için geliyorlar

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