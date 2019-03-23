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Dünyanın dört bir yanından diş hekimliği öğrencileri Yeditepe'de buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 10:43 | Son Güncelleme

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası ve 8. Ulusal YUDSA Kongresi, Diş Hekimliği Fakültesi Göztepe Kampüsü’nde yapıldı

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası ve 8. Ulusal YUDSA Kongresi, Diş Hekimliği Fakültesi Göztepe Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyanın pek çok ülkesinden diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin birbirinden iddialı bilimsel çalışmalarıyla yer aldığı Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Kulübü (YUDSA) Kongresi’nin 8’incisi, Diş Hekimliği Fakültesi Göztepe Kampüsü’nde yapıldı.

Kongre bu yıl, İngiltere, Makedonya, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Mısır, Fransa, İsviçre, Bosna Hersek ve Türkiye olmak üzere 10 farklı ülkeden, yaklaşık 300 öğrenciye ev sahipliği yaptı.

Diş Hekimliği Fakültesi’nde düzenlenen kongrede tüm dünyadan araştırmalar yer aldı. 16 farklı araştırmacının sözlü sunum, 11 araştırmacının da poster sunumu yaptığı kongrede, sözlü sunumda birinci ve üçüncü Türkiye’den katılan öğrenci grupları, ikinci ise Bosna Hersek’ten katılan grup oldu. Poster sunumunda birinci ve üçüncünün İran, ikincinin ise Türkiye’den katılan öğrenci gruplarının olduğu kongrede, dereceye girenlere ödül verildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun da (TÜBİTAK) desteklediği kongrede, İdealdent, Oral-B, Paşa Dental, Quintessence, Signal Altın sponsor olarak, Gsk, Colgate, Sirona, Zhermarck standart sponsor olarak yer aldı.

Kongreye katılanlar arasından çekilen kurayla belirlenen öğrenciler implant workshopuna katılmaya hak kazandı. Bilimsel programın yanı sıra öğrenciler, sosyal etkinliklerde de bir araya geldi.

Kongrede konuşmacı olarak, Palermo Üniversitesi’nden Dr. Vincenzo Ippolito, Detroit Mercy Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mazen Tamimi, Karolinska Institutet’den Prof. Dr. Nagihan Bostancı, Portelegre Üniversitesin’den Prof. Dr. Mario Rui Arujo, Amsterdam Üniversitesi’nden Prof. Dr. Moustafa Aboushelib, King’s College’dan Dr. Marco Mazevet ve Duygusal Zeka, Beden Dili-Mikro İfadeler Uzmanı, ünlü eğitmen Erdem Ercan yer aldı.

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