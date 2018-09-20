Dünyanın dört bir yanından en ilginç tasarımlı yapılar

İşte dünyanın en ilginç binaları.

Dünyanın en ilginç binaları

1 / 20 Norveçli bir mimarlık firması, dalgaların altında akşam yemeği yeme hissini vermek için kısmen denizin içine batacak bir sualtı restoranı inşa etmeyi planladığını açıkladı.

2 / 20 Oslove New York merkezli firma tarafından "Avrupa’nın ilk su altı restoranı" olarak tanımlanan yapı dışarıdan beton bir kutuyu andırırken, içeriden de ilginç bir manzaraya ev sahipliği yapacak.

3 / 20 100 kişi kapasiteli restoran aynı zamanda ekolojik amaçlara da hizmet edecek.

4 / 20 Su altındaki balıkları ve diğer deniz hayvanlarını incelemek isteyen araştırma ekipleri de restorana kabul edilecek.

5 / 20 'Under' olarak adlandırılacak yapının restoran kısmı deniz yosunları ve dalgalı renklerden ilham alınarak derin mavi ve yeşil renklerde tasarlanacak.

6 / 20 Noveç'in beşinci büyük kentinden Kristiansand'dan yaklaşık üç saat uzaklıktaki Baly'nin buz gibi sularına konuşlanacak restoranın gelecek sene inşa edilmeye başlanması bekleniyor.

7 / 20 Restoran 2019 yılında hizmet verecek.

8 / 20 Çin'in en büyük ve kalabalık kentlerinden olan Şanghay'da inşa edilen bina görenleri hayrete düşürdü.

9 / 20 Çünkü betonların arasından, metrelerce uzaktan kendini belli eden bina, dağ görünümünde.

10 / 20 Uzunluğu 50 metre olan ve 2003 yılında tamamlanan yapay dağ, tasarımıyla göz dolduruyor.

11 / 20 Diğer yandan Feng Shui'ye göre tasarlanan suni dağın yetersiz aydınlatma sistemine sahip olduğu iddia ediliyor.

12 / 20 Philadelphia City Hall, ABD

13 / 20 Buzludzha, Bulgaristan

14 / 20 Mahanakhon Tower, Tayland

15 / 20 Polygone Riviera, Fransa

16 / 20 Riverside Museum, Birleşik Krallık

17 / 20 Eski Deneysel Tıp Araştırmaları Enstitüsü Binası, Almanya

18 / 20 Anti Atom Bombası Araştırmaları Merkezine kurulmuş tren garı ofisi, İsveç

19 / 20 Maison St Cyr, Belçika