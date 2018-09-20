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Dünyanın dört bir yanından en ilginç tasarımlı yapılar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 11:46 | Son Güncelleme

Kimi dağ gibi görünüyor, kiminin tam ortasında bir heykel var. Sıradan tasarımları unutun...

İşte dünyanın en ilginç binaları.

Dünyanın en ilginç binaları

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Norveçli bir mimarlık firması, dalgaların altında akşam yemeği yeme hissini vermek için kısmen denizin içine batacak bir sualtı restoranı inşa etmeyi planladığını açıkladı.
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Oslove New York merkezli firma tarafından "Avrupa’nın ilk su altı restoranı" olarak tanımlanan yapı dışarıdan beton bir kutuyu andırırken, içeriden de ilginç bir manzaraya ev sahipliği yapacak.
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100 kişi kapasiteli restoran aynı zamanda ekolojik amaçlara da hizmet edecek.
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Su altındaki balıkları ve diğer deniz hayvanlarını incelemek isteyen araştırma ekipleri de restorana kabul edilecek.
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'Under' olarak adlandırılacak yapının restoran kısmı deniz yosunları ve dalgalı renklerden ilham alınarak derin mavi ve yeşil renklerde tasarlanacak.
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Noveç'in beşinci büyük kentinden Kristiansand'dan yaklaşık üç saat uzaklıktaki Baly'nin buz gibi sularına konuşlanacak restoranın gelecek sene inşa edilmeye başlanması bekleniyor.
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Restoran 2019 yılında hizmet verecek.
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Çin'in en büyük ve kalabalık kentlerinden olan Şanghay'da inşa edilen bina görenleri hayrete düşürdü.
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Çünkü betonların arasından, metrelerce uzaktan kendini belli eden bina, dağ görünümünde.
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Uzunluğu 50 metre olan ve 2003 yılında tamamlanan yapay dağ, tasarımıyla göz dolduruyor.
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Diğer yandan Feng Shui'ye göre tasarlanan suni dağın yetersiz aydınlatma sistemine sahip olduğu iddia ediliyor.
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Philadelphia City Hall, ABD
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Buzludzha, Bulgaristan
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Mahanakhon Tower, Tayland
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Polygone Riviera, Fransa
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Riverside Museum, Birleşik Krallık
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Eski Deneysel Tıp Araştırmaları Enstitüsü Binası, Almanya
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Anti Atom Bombası Araştırmaları Merkezine kurulmuş tren garı ofisi, İsveç
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Maison St Cyr, Belçika
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Fort Alexander (Plague Fort), Rusya
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Anahtar Kelimeler:
ilginç bina tasarım Norveç

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