Dünyanın dört bir yanından eserler Başkentte buluşacak

EDA ÖZDENER - Ankara, bu hafta 41 ülkeden 750 sanatçının 3 bin 500 eserine ev sahipliği yapacak.

ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, ATO Congresium'da 14-17 Mart tarihlerinde Başkentliler ile buluşacak ArtAnkara 5. Çağdaş Sanat Fuarı'na ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Aygül, teknolojinin ve sanayileşmenin arkasında kültür-sanatın yattığına inandıklarını, bu yüzden de fuarı çok önemsediklerini söyledi.

Fuara 100'ün üzerinde sanat galerisi ile özel müzenin katılacağını, Başkent, Tekirdağ, Adıyaman, Gazi, Ankara ve Atatürk Üniversitelerine de burada stant ayırdıklarını anlatan Aygül, birçok değerli akademisyenin katılımıyla söyleşiler de düzenleyeceklerini dile getirdi.

Bu seneki temanın "kadın" olduğunu bildiren Aygül, "Seramik sanatçıları çağlar boyunca kadını yansıttı. Kadına yönelik şiddeti dile getiren çalışmalar yapıldı. Hem seramik hem resim hem heykel konularında çok farklı eserler hayata geçirildi." dedi.

Aygül, açılışta Sevda Cenap And Müzik Vakfının farklı sektörlerde çalışan kadınlardan oluşan 30 kişilik korosunun konser vereceğini ifade etti.