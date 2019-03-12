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Dünyanın dört bir yanından eserler Başkentte buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 14:16 | Son Güncelleme

"Kadın" temasıyla bu yıl 5'incisi düzenlenecek ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı'nda, 41 ülkeden 750 sanatçının 3 bin 500 eseri sergilenecek - Dünyanın dört bir yanından sanatçıların resim, heykel ve seramikleri 14-17 Mart tarihlerinde ATO Congresium'da görülebilecek

EDA ÖZDENER - Ankara, bu hafta 41 ülkeden 750 sanatçının 3 bin 500 eserine ev sahipliği yapacak.

ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, ATO Congresium'da 14-17 Mart tarihlerinde Başkentliler ile buluşacak ArtAnkara 5. Çağdaş Sanat Fuarı'na ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Aygül, teknolojinin ve sanayileşmenin arkasında kültür-sanatın yattığına inandıklarını, bu yüzden de fuarı çok önemsediklerini söyledi.

Fuara 100'ün üzerinde sanat galerisi ile özel müzenin katılacağını, Başkent, Tekirdağ, Adıyaman, Gazi, Ankara ve Atatürk Üniversitelerine de burada stant ayırdıklarını anlatan Aygül, birçok değerli akademisyenin katılımıyla söyleşiler de düzenleyeceklerini dile getirdi.

Bu seneki temanın "kadın" olduğunu bildiren Aygül, "Seramik sanatçıları çağlar boyunca kadını yansıttı. Kadına yönelik şiddeti dile getiren çalışmalar yapıldı. Hem seramik hem resim hem heykel konularında çok farklı eserler hayata geçirildi." dedi.

Aygül, açılışta Sevda Cenap And Müzik Vakfının farklı sektörlerde çalışan kadınlardan oluşan 30 kişilik korosunun konser vereceğini ifade etti.

- 750 sanatçıdan 3 bin 500 eser

Etkinlikte, 14 ülkeden galerinin, 41 ülkeden 750 sanatçının 3 bin 500'ün üzerinde eserini sergileyeceğini kaydeden Aygül, "Lübnan'dan Çin'e, Güney Kore'den Kanada'ya kadar çok farklı ülkeler geliyor. İtalyanlar, Belçikalılar, Ruslar, İranlılar var." diye konuştu.

Cumhuriyetin kuruluşunda Ankara'nın kültür ve sanatın başkenti olduğunu ancak son yıllarda bu özelliğin İstanbul'a kaydığını dile getiren Aygül, "Ankara'yı tekrar sanatın da başkenti yapmak üzere bu fuarı güçlendirmeyi diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkentlilerin fuara ilgi gösterdiğini belirten Aygül, Düzce, Diyarbakır, Çorum ve Kırşehir'in aralarında bulunduğu birçok ilden ziyaretçilerin de gelmek için kendilerine ulaştığını aktardı.

Aygül, ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı'nı, "Sponsorsuz hayata geçen tek sanat fuarı" olarak nitelendirdi. İmkansızlıkları imkana çevirmeye çalıştıklarına değinen Aygül, Ankaralıların ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

- Onur ödülleri

"Sanatçı Onur Ödülü"nü ressam Lütfü Günay, "Sanata Katkı Onur Ödülü"nü ise Gebze Sanayi Bölgesi'ne sunacaklarını bildiren Aygül, "Gebze Organize Sanayi Bölgesi, koleksiyoner. Çok iyi resim topluyorlar ve bahçelerinde heykeller var. Bu çok önemli bir olay." dedi.

Aygül, "Sanatçı Kurum Onur Ödülü"nün de Erimtan Müzesi'ne verileceğini sözlerine ekledi.

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ArtAnkara 5. Çağdaş Sanat Fuarı ATİS Fuarcılığın Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül

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