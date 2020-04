Dünyanın dört bir yanından kahraman doktorların fotoğrafları

Koronavirüs (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyonu, can kaybı ise 207 bini aştı. Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı ise 882 bini geçti.

Salgınla mücadele kapsamında ülkeler çeşitli stratejiler geliştirerek virüsün yarattığı tahribatı ve can kaybını minimumda tutmaya çalışıyorlar. Sosyal mesafe ve kişisel hijyeninin öneminin her fırsatta vurgulandığı pandemi ortamının kahramanları ise sağlık çalışanları. Herkes gibi evde kalarak kendini savunamayan sağlık çalışanları, koruyucu ekipmanlarla birlikte her gün yüzlerce virüslü hastayı iyileştirmek için mücadele ediyor. Korkunç salgının ortasında kendilerini siper eden dünyanın dört bir yanından doktorlar, saatlerce taktıkları maskelerin ardındaki yaralı yüzlerinin fotoğraflarıyla birlikte neler hissettiklerini paylaşmaya devam ediyor.

"AKILLI OLUN, EVDEN ÇIKMAYIN"

“Her hastanın odasına tek tek girmek zorundayım, bu bir hikaye değil gerçek bir risk” diyen hemşire aynı zamanda hastalığı astım hastası kocasına ve çocuklarına bulaştırmaktan korktuğunu paylaştı. Bir doktor paylaşımında “Herkesin iyi olmasını istiyorum, akıllı olun, evden çıkmayın, güvende kalın” derken bir diğeri ise “evde sıkışıp kalmıyorsunuz, evde güvendesiniz” diyerek insanlara evde kalmanın önemini hatırlattı.

Maskeden yaralı yüzünün fotoğrafını çeken bir hemşire ise paylaşımına “Bu size evde kalmanız için yalvaran bir hemşirenin yüzü” dedi. Hindistan’dan bir doktor ise paylaşımına “bu gördükleriniz yara izi değil, virüsle verdiğimiz savaşta nasıl hayatta kaldığımızı gelecek nesillere anlatacağım hikayenin izleri” dedi.