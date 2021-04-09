Dünyanın dört bir yanından Prens Philip için taziye mesajları

Dünya genelinde kraliyet aileleri, eski ve görevdeki devlet ve hükümet başkanları, Prens Philip'in 99 yaşında ölümün ardından taziye mesajları yolladı.

Avrupa'daki Kraliyet ailelerinin dışında, çok sayıda İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi ülkenin liderleri Prens Philip'in istisnai kamu hizmetini övdü ve görev, azim ve Kraliçe 2. Elizabeth'e bağlılıkla geçen yaşamını andı.

ABD Başkanı Joe Biden de başsağlığı mesajı yollarken "İngiltere halkı, İngiliz halkı ve ailesine" olan bağlılığını, ayrıca İkinci Dünya Savaşı sırasındaki hizmetlerini, çevre sorunlarına verdiği desteği ve gençlere ilham vermesini övdü. Donald Trump, Barack Obama ve Gorge W. Bush da başsağlığı mesajları yayımladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de , Prens Philip'in ölümü dolayısıyla Kraliçe İkinci Elizabeth'e bir taziye mesajı gönderdi.

Prens Philip'in ölümünden duyduğu derin üzüntüyü bildiren Putin, İngiltere'nin modern tarihinde birçok önemli olayın Prens Philip ile anıldığını, Prens'in İngiliz toplumundan ve diğer uluslardan saygı gördüğünü belirtti.