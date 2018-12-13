Dünyanın dört bir yanından sıra dışı kuşbakışı görüntüler

Fotoğrafçı, Water.Shapes.Earth (Su. Şekiller. Dünya) projesi kapsamında dünyanın dört bir yanındaki doğanın kuşbakışı görüntülerini çekiyor. Çalışmalarıyla fotoğraf severlerin doğa güzelliklerine farklı bir açıdan bakma imkanını tanıyan Radisics, sıra dışı fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşıyor. İşte dünyanın çeşitli bölgelerinde çekilmiş kuşbakışı en güzel kareler.