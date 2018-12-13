Fotoğrafçı, Water.Shapes.Earth (Su. Şekiller. Dünya) projesi kapsamında dünyanın dört bir yanındaki doğanın kuşbakışı görüntülerini çekiyor. Çalışmalarıyla fotoğraf severlerin doğa güzelliklerine farklı bir açıdan bakma imkanını tanıyan Radisics, sıra dışı fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşıyor. İşte dünyanın çeşitli bölgelerinde çekilmiş kuşbakışı en güzel kareler.
Dünyanın dört bir yanından sıra dışı kuşbakışı görüntüler
İspanya'nın güneyindeki portakal bahçeleri.
Macaristan'daki Kis Balaton bataklığı üzerinden akan Zala Nehri.
İspanya'nın güneyindeki Huelva kentinde bulunan ve toksik atıkların bertarafı için kullanılan göletin kuşbakışı görüntüsü.
Venedik'e ait adalardan birindeki kanallar.
İspanya'nın kuzeyindeki Coruna bölgesinde bulunan tuz bataklığı.
Azerbaycan'ın Gobustan bölgesindeki çamur volkanının krateri.
Su seviyesi azalan Tuna Nehri'nin havadan çekilen görüntüsü.
İzlanda'nın güneyindeki buzulların kuşbakışı görüntüsü.
Fransa'daki Salins d'Aigues-Mortes isimli tuz bataklığı.
Hırvatistan'a ait balık şeklindeki Brioni Adası.
İzlanda'daki Affal Nehri.
(Sputnik)
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