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Dünyanın en ağır altın küveti Japonya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 22:50 | Son Güncelleme

Dünyanın en ağır altın küveti Japonya'da

Dünyanın 154,2 kilogram ağırlığındaki en ağır altın küvetinin Japonya'da olduğu bildirildi.

Japonya'nın ulusal Kyodo ajansının haberine göre, ülkenin güney batısındaki Nagazaki eyaletinin Sasebo şehrinde bir kaplıca tesisindeki altın küvet, Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

154,2 kilogram ağırlığında olan ve 18 ayar altından yapılan küvetin yaklaşık 7,1 milyon dolar değerinde (yaklaşık 41 milyon lira) olduğu açıklandı. Küvetin çapı ise 1,3 metre.

Kaplıca işletmecisi Huis Ten Bosch şirketinin yetkilisi, küvete iki yetişkinin sığabildiğini belirterek, "Bu altın banyo küveti dünyadaki diğer küvetlerden çok daha üst sınıf. Müşterilerimizin memnun kalacağını ve onlara şans vereceğini umuyoruz." dedi.

Tokyo sarraflarınca yapılan ve pratik kullanımı Guinness tarafından da onaylanan küvetin saatlik ücretinin 5 bin 400 yen (yaklaşık 280 lira) olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
altın küvet Japonya Nagazaki Sasebo

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