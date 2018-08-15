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Dünyanın en az yaşanılabilir şehirleri açıklandı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.08.2018 10:45 | Son Güncelleme

İngiliz Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit'in yayımladığı dünyanın en az yaşanılabilir şehirleri listesinde, Suriye'nin başkenti Şam birinci sırada yer aldı.

Dergi tarafından düzenli olarak hazırlanan dünyanın en yaşanacak ve en az yaşanılabilecek şehirleri sıralaması bütün dünyada ilgiyle izleniyor.

Yaşam kalitesi en kötü şehirler

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Küresel Yaşanılabilirlik Raporu, dünyadaki 140 şehirdeki istikrar, sağlık, kültürel çevre, eğitim ve altyapı imkanları değerlendirilerek hazırlanıyor. İşte dünyanın en az yaşanabilir şehirleri...
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10- DAKAR (SENEGAL)

10- DAKAR (SENEGAL)
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9- CEZAYİR ŞEHRİ (CEZAYİR)

9- CEZAYİR ŞEHRİ (CEZAYİR)
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8- DOUALA (KAMERUN)

8- DOUALA (KAMERUN)
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7- TRABLUS (LİBYA)

7- TRABLUS (LİBYA)
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6- HARARE (ZİMBABVE)

6- HARARE (ZİMBABVE)
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5- PORT MORESBY (PAPUA YENİ GİNE)

5- PORT MORESBY (PAPUA YENİ GİNE)
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4- KARACHİ (PAKİSTAN)

4- KARACHİ (PAKİSTAN)
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3- LAGOS (NİJERYA)

3- LAGOS (NİJERYA)
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2- DHAKA (BANGLADEŞ)

2- DHAKA (BANGLADEŞ)
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1- ŞAM (SURİYE)

1- ŞAM (SURİYE)
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Anahtar Kelimeler:
İngiliz Economist dergisi Suriye Şam

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