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Dünyanın en büyüğü! Çıplak gözle bile görülebiliyor

24.06.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayipler'de "dünyanın en büyük bakterisi" keşfedildi. Bilim insanlarının çalışma yaptığı Karayipler'deki mangrov bataklığında keşfedilen "dünyanın en büyük bakterisini" çıplak gözle görülebiliyor. Normal şartlarda mikroskobik ortamlarda görüntülenen bakterilerden farklı olarak yaklaşık bir insan kirpiği boyunda olduğu belirtildi.

Dünyanın en büyüğü! Çıplak gözle bile görülebiliyor

Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'nda deniz biyoloğu Jean-Marie Volland, yaklaşık olarak insan kirpiği büyüklüğündeki ince beyaz bakterinin "bugüne kadar bilinen en büyük bakteri" olduğunu söyledi.

AAA

Keşfi ilk yapan bilim insanı Olivier Gros, 2009'da Guadeloupe Takımadaları'ndaki mangrov yapraklarına tutunan bakterinin ilk örneğini buldu.

ALIŞILMADIK YAPIYA SAHİPLER

Büyük boyutu nedeniyle ilk görüşte bakteri olduğu anlaşılmadı ancak daha sonra yapılan incelemeler, organizmanın tek bir bakteri hücresi olduğunu ortaya çıkardı. Gros, bataklıkta istiridye kabuklarına, kayalara ve cam şişelere bağlı bakteri buldu. Bakteri hakkındaki araştırmalara devam eden araştırmacılar, hücrenin bakteriler için alışılmadık bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

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BÜYÜKLÜĞÜ KAFA KARIŞTIRDI

Araştırmacılar, bakterinin neden bu kadar büyük olduğundan emin olmadıklarını aktardı. Araştırmanın yazarlarından Volland, bunun daha küçük organizmalar tarafından yenmesini önlemeye yardımcı olacak bir adaptasyon olabileceğini öne sürdü.

Keşfin detayları, Science dergisinde yayımlandı.


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