Dünyanın en büyüğü olarak kayıtlara geçti! 2,5 metre uzunluğunda...

Bilim insanları İngitere'nin kuzeydoğusundaki Northumberand bölgesinde dünyanın en büyük kırkayak fosilini buldu. Bilim dünyasında Arthropleura diye bilinen dev kırkayak türünün yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda ve 50 kilo ağırlığında olduğu düşünülüyor.

Fosilin bulunduğu kaya parçası ilk 2018 yılında, büyük bir kayanın deniz kıyısına düşmesiyle fark edildi. Fosil, önümüzdeki yıldan itibaren Cambridge'deki Sedgwick Müzesi'nde sergilenecek.

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN GÖRDÜ

Fosili inceleyen Cambridge Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü'nden Dr. Neil Davies "Kaya parçası düştüğünde ortadan yarıya ayrılmıştı ve böylece fosil ortaya çıkmıştı. Doktora öğrencilerimizden bir tanesi yürüyüş yaparken gördü" diye konuştu.

Dev kırkayak 326 milyon yıl önce yaşadığında İngiltere'nin kuzeydoğusunda bugünün ikliminden çok daha ılıman ve tropikal bir iklim olduğu düşünülüyor.

Araştırmacılara göre fosil örneğinin bulunduğu nokta eskiden bir nehir kanalıydı.

"BULDUĞUMUZ FOSİL BÜYÜK İHTİMALLE DIŞ İSKELETE AİT"

Bilim insanları, bulunan parçanın ölmüş bir dev kırkayak fosilinden ziyade hayvanın henüz büyürken attığı dış iskeleti olabileceğini düşünüyor.

Davies, "Kırkayaklar ölünce vücutları parçalanmaya başlıyor o yüzden bu tür kırkayak fosillerine çok nadir rastlıyoruz. Daha fosilleşmiş bir kafa tası bulamadık, o yüzden bu tür kırkayaklar konusunda henüz bilmediklerimiz var. Bulduğumuz fosil büyük ihtimalle hayvanın büyürken attığı dış iskeleti" diye anlattı.

Araştırmacılar bu kırkayak türünün en az 32 ayaklı olduğunu, belki de 64 ayaklı olabileceğini düşünüyor. (BBC)

