Dünyanın en büyük 2'nci elması bulundu

Güney Afrika ülkesi Botsvana'daki bir madende, tarihin bilinen en büyük 2'nci elmasının bulunduğu bildirildi.

Kanada merkezli Lucara Elmas Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, Karowe Madeni'nde işlenmemiş 1758 karatlık bir elmas keşfedildi.

Değeri ve kalitesi için incelemelerin sürdüğü elmas, Botsvana'da şu ana kadar çıkarılan en büyük, dünyada yakın tarihte keşfedilen 2'nci büyük elmas olma özelliğini taşıyor.

İşlenmemiş tenis topundan büyük elmas, 352 gram ağırlığında bulunuyor.

Ülkedeki Orapa Madeni'nde, yakın zamanda nadir rastlanan bir mavi elmas da çıkarılmıştı.

Dünyanın bilinen en büyük elması, 1905'te Güney Afrika'da keşfedilen 3 bin 106 karatlık Cullinan Elması'ydı.

