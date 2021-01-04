Dünyanın en büyük araba yıkama istasyonu hangisi?

Videodaki, günde 4.000'den fazla araba yıkayan bu tesis, çalışma günlerinin hemen hepsinde ağzına kadar dolu. Almanya'nın Stuttgart bölgesinde yer alan Mr. Wash, en yoğun oto yıkamacılardan biri. Yukarıdaki videoda bu istasyonun nasıl çalıştığı bize anlatılıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ARABA YIKAMA İSTASYONU HANGİSİ?

Otomobil meraklıları hemen hemen tüm araba yıkamacıları kontrol eder. Ancak günün sonunda en iyi yıkayan mekanı favori olarak akıllarına kaydederler. Buradaki araç yıkama yeri ise günde 4.000 kadar aracı ağırlıyor. Tesiste çalışan yaklaşık 100 kişi bulunuyor. Burada farklı yıkama paketleri var ve araç sahiplerine aldıkları paket üzerinden yıkama yaptırılıyor. Videoya göre bu tesis günde 6.000 kWh kadar enerji harcıyor. Bu da iki evin yıllık ortalama enerji tüketimine eşdeğer.



