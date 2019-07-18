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Dünyanın en büyük arıtma üzerindeki GES tesisi tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 14:15 | Son Güncelleme

YALOVA Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Yapma ve İşletme Birliği’nin (YASKİ), Türkiye’de ilk, dünyada ise en büyük güneş enerjisi ile kendi elektriğini üreten arıtma tesisi projesi tamamlandı.

Dünyanın en büyük arıtma üzerindeki GES tesisi tamamlandı

İsmail ÖZTÜRK- Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Yapma ve İşletme Birliği’nin (YASKİ), Türkiye’de ilk, dünyada ise en büyük güneş enerjisi ile kendi elektriğini üreten arıtma tesisi projesi tamamlandı. 3 bin 360 güneş panelinin kullanıldığı tesis, kendi enerjisini kendisi üretecek.
Yalova’nın bütün mesken atıklarının arıtmasını yaparak temizlenen suyu, derin deşarj sistemi ile denize veren YASKİ, en büyük gideri olan enerji maliyetlerini aşağıya çekebilmek için proje geliştirdi. Türkiye’de bir ilk olan proje kapsamında, arıtma havuzlarının üzerine 3 bin 360 güneş paneli yerleştirildi. Dünyada bir tek Amerika’da olduğu bilinen benzer bir tesisin, Yalova’daki tesisten 4 kat küçük olduğu öğrenildi. Panellerin kurulumu tamamlanan tesis, 1 megavat enerji üreterek tesisin enerji ihtiyacının üçte birini karşılayacak.
6 MİLYON TL’YE MAL OLDU
Projenin 2 yıl önce başlatıldığını belirten YASKİ Birlik Başkanı Adnan Kırtay, TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün de onayladığı projeyle ilgili bilgi verdi. Tesisisin, Türkiye’de güneş enerjisi ile kendi elektriğini üreten ilk arıtma tesisi olduğunu söyleyen Kırtay, “Hayata geçirdiğimiz bu GES Projesi havuzlar üzerindeki kurulu güç anlamında dünyanın en büyük ülkemizin ise tek projesidir. Amerika’da bulunan ve bizden önce dünyanın 1 numarası olan tesis, 250 kilovat enerji üretirken bizim tesisimiz onun 4 katı, yani 1 megavat enerji üretimi gerçekleştiriyor. 2 yıldır hayata geçirmeye çalıştığımız proje, 6 ay süren panel yerleştirme çalışmaları sonucu tamamlandı. 4 havuz üzerine 3 bin 360 panel konuşlandırılmış durumda. Yaklaşık 6 milyon TL’ye mal olan tesisi Ağustos ayında törenle açacağız. Bu tesisten üretilen enerji ilk etapta ihtiyacımızın üçte birini karşılayacak. Arazi üzerine kuracağımız panellerle de tesisimizin enerji ihtiyacının 3’te 2’sini güneşten karşılayacağız” dedi.

FOTOĞRAFLI

Dünyanın en büyük arıtma üzerindeki GES tesisi tamamlandıDünyanın en büyük arıtma üzerindeki GES tesisi tamamlandıDünyanın en büyük arıtma üzerindeki GES tesisi tamamlandıDünyanın en büyük arıtma üzerindeki GES tesisi tamamlandı

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