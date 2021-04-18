Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs(Covid-19) pandemisi gezegenimizin bir numaralı küresel gündemi olmaya devam ediyor.

Virüs 3 milyonun üzerinde kişinin hayatına mal oldu. Dünyanın pek çok bölgesinde aşılama çalışmaları başladı ancak hala pandemi istenilen seviyede kontrol altına alınabilmiş değil.

HİNDİSTAN'DA DURUM KÖTÜ

CNN International'da yer alan habere göre, o ülkelerden birisi olan Hindistan'da aşı üretimi büyük sekteye uğradı.

COVAX isimli aşı paylaşım inisiyatifine de aşı üreten Hindistan'ın küresel çapta her 100 aşının 60'ında imzası var.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumunda bulunan Hindistan'da vaka sayıları hızlı bir şekilde artınca aşı dağıtımına kısıtlama geldi.

AŞI TEMİN ETMEKTE SIKINTILAR YAŞANIYOR

Aynı haberde son dönemde Hindistan'ın aşı üretimini yavaşlatmak zorunda kaldığı, bu nedenle aşı temin etmekte ciddi sıkıntılar yaşandığı bilgisi de yer aldı.

Ülkede vaka sayısının oldukça hızlı bir şekilde artması sonrası hükümet aşıların ülke dışına gönderilmesine de kısıtlamalar getirdi.

Geçtiğimiz günlerde aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü (SII), Üst Yöneticisi Adar Poonawalla, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni tip Kovid-19 aşılarını üretmek için gereken hammaddelerin ihraç edilmesine yönelik ambargoyu kaldırmasını istemişti.