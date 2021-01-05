HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan, koronavirüs aşısı ihracatına hazırlanıyor

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan, koronavirüs aşısı ihracatına hazırlanıyor

05.01.2021 20:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan, koronavirüs aşısı ihracatına hazırlanıyor

Hindistan, ülkede üretilen koronavirüs aşılarının tamamlanmasının hemen ardından bu aşıları ihraç etmeye hazırlanıyor. BBC'ye konuşan yetkili, Hindistan'ın yerel talebi karşılamak için aşı ihracatının engelleneceği iddialarını reddetti.

Hindistan, ülkede üretilen koronavirüs aşılarının tamamlanmasının hemen ardından bu aşıları ihraç etmeye hazırlanıyor.

BBC'ye konuşan yetkili, Hindistan'ın yerel talebi karşılamak için aşı ihracatının engelleneceği iddialarını reddetti.

Hindistan dünyadaki aşıların yüzde 60'nın üreticisi konumunda, o yüzden çok sayıda ülke satışların başlamasını istekle bekliyor.

Hindistan'da iki aşıya acil durum onayı verildi ve ocak ayında aşılamaya başlandı.

Ülke dünyanın en büyük aşılama kampanyasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor, Temmuz itibarıyla 300 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Ülkenin ilaç denetleme kurumu, Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile beraber ürettiği Covishield aşısına ve yerel bir şirket olan Bharat Biotech'in ürettiği Covaxin aşısına onay verdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, diğer ülkelere yardım etme planlarının devrede olduğunu aktardı.

Bakanlık'tan bir yetkili BBC'nin Hindistan muhabiri Soutik Biswas'a, "Aşının üretiminin tamamlanmasının gecesinde Güney Asyalı komşularımıza aşının satışına başlayacağız. İhracatın bir kısmı bizim hediyemiz olacak, bir kısmı ise hükümetin diğer aşıları aldığı fiyata olacak. Hindistan, komşularına ve dünyanın kalanına dünyanın en büyük aşı üreticisi olarak sorumluluğunun farkında" dedi.

Federal Sağlık Bakanı Rajesh Bhushan, Hindistan'ın Covid- 19 aşılarının satışına bu ayın ortası itibarıyla başlamayı planladığını açıklamıştı.

India immunisation programme

Komşularının umudu Hindistan

Oxford/AstraZeneca aşısının Hindistan'daki üretiminden sorumlu olan Serum Institute şirketinin CEO'su Adar Poonawalla, Hindistan'ın aşının ihracatına birkaç ay boyunca izin vermeyeceğini söylemişti.

Şirketinin aşının ihracatını yapmasının ve aşıyı diğer pazarlarda satmasının yasaklandığını dile getirmişti.

Ancak salı günü BBC'den Yogita Limaye'ye şirketinin yurt dışındaki aşılama programlarına satış yapabileceğini, Bangladeş, Suudi Arabistan ve Fas ile önümüzdeki haftalarda anlaşmanın yapılmasının beklendiğini aktardı.

Pazartesi günü ise şirketinin aşıları sadece hükümete vereceğini, ilk 100 milyon dozun 2,74 dolara, kalanın ise daha yüksek bir fiyata satılacağını aktardı.

Bu durum Hindistan'a güvenen komşuları Nepal ve Bangladeş'te endişe yarattı.

Ancak salı günü iki aşı üretici şirket Serum Institute ve Bharat Biotech, ortak açıklamalarında Covid-19 aşılarına küresel erişim vereceklerini aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
İmzalar atıldı: Yıllardır süren anlaşma sona erdiİmzalar atıldı: Yıllardır süren anlaşma sona erdi
La İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletleriLa İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Meteoroloji'den ''İstanbul'a kar geliyor'' iddiasına açıklama

Meteoroloji'den ''İstanbul'a kar geliyor'' iddiasına açıklama

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud: Katar ile diplomatik ilişkiler yeniden başladı

İmzalar atıldı: Yıllardır süren anlaşma sona erdi

İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti

İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti

Tayland’da 3,5 metrelik dev piton salonu talan etti

3,5 metrelik dev piton salonu talan etti

Suudi Arabistan ve Katar anlaşmayı bugün imzalıyor; yıllar süren abluka bitiyor!

Suudi Arabistan ve Katar anlaşmayı bugün imzalıyor!

Rusya'da karşıya geçmek isteyen iki gencin üzerinden araçla geçti

Kan donduran kaza! Üzerlerinden geçti

Trakya Üniversitesi mezunu, ülkesi Çad'da cumhurbaşkanı adayı oldu

Trakya Üniversitesi mezunu, ülkesi Çad'da cumhurbaşkanı adayı oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.