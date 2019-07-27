Dünyanın en büyük Atatürk portresinin bulunduğu alanın yakınında çıkan yangın korkuya neden oldu

Erzincan’da 600 ton taşla yapılan ve uzaydan da görülebilen dünyanın en büyük Atatürk portresinin bulunduğu alanın yakınında meydana gelen örtü yangını korkuya neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Gece saatlerinde bu alanın yakınında meydana gelen örtü yangını korkuya neden oldu. Yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası alevlerin kuru ot ve çam ağaçlarına sirayet etmesi önlenerek yangın kontrol altına alındı.

Çıkan yangın yaklaşık 1 dönüm arazi ve alanda bulunan çam ağaçları zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından araştırılıyor. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.



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