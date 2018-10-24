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Dünyanın en büyük beşinci uçurtması gökyüzünde süzüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 15:58 | Son Güncelleme

İZMİT'te, Cumhuriyet ve Gençlik Festivali kapsamında Türk Bayraklı Uçurtma Şenliği düzenlendi.

Dünyanın en büyük beşinci uçurtması gökyüzünde süzüldü

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, Cumhuriyet ve Gençlik Festivali kapsamında Türk Bayraklı Uçurtma Şenliği düzenlendi. Şenlikte 60 metrekare büyüklüğündeki dünyanın en büyük beşinci uçurtması uçuruldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından İzmit Sekapark'da bulunan Uçurtma Tepesi alanında Türk Bayraklı Uçurtma Şenliği düzenlendi. Şenliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak, Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Muharrem Yılmaz, Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Didem Rodoplu Şahin, çok sayıda üniversite ve lise öğrencisi katıldı. 60 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağı desenli dünyanın en büyük beşinci uçurtması ile birlikte onlarca uçurtma gökyüzünde süzüldü.
Zekeriya Özak yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü için yaptığımız gençlik buluşması için buradayız. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Kocaeli'nin geleceğini inşa ederken bu kentin insanına hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz Kocaeli'de tüm çocuklarımıza eşit eğitim imkanı sağladık. Bu fırsatı sunarken de bilim evleri ile geleceğe bir imza bırakıyoruz. Burada 60 metrekarelik dünyanın 5'inci büyük uçurtmasını sizlerle birlikte uçuracağız" dedi.

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Dünyanın en büyük beşinci uçurtması gökyüzünde süzüldüDünyanın en büyük beşinci uçurtması gökyüzünde süzüldüDünyanın en büyük beşinci uçurtması gökyüzünde süzüldüDünyanın en büyük beşinci uçurtması gökyüzünde süzüldü

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