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Dünyanın En Büyük Bira Festivali İptal Edildi

03.05.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük bira festivali olan ve her yıl Almanya'nın Münih şehrinde Ekim ayının başında düzenlenen Oktoberfest, Corona virüsü salgını sebebiyle iptal edildi

Dünyanın En Büyük Bira Festivali İptal Edildi

Dünyanın en büyük bira festivali olan ve her yıl Almanya'nın Münih şehrinde Ekim ayının başında düzenlenen Oktoberfest, Corona virüsü salgını sebebiyle iptal edildi.

Geçen sene de son anda iptal edilen dev festival, daha önceki yıllarda çoğunluğu yabancı 6 milyonu aşkın turisti bölgeye çekiyordu. Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter ile ortak açıklamada bulunan Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder bu kararın kendilerini çok üzdüğünü ancak Oktoberfest'i düzenlemenin "büyük bir risk almak" olduğunu ifade etti. Festivali düzenleyenlerin, mesafe ve diğer kurallar altında bir Oktoberfest düzenlemeye yanaşmadıklarını belirten Söder, vaka artış sayısının gerilediğini, ancak bu tarzda kitlesel bir etkinliğin yapılması için zamanının henüz uygun olmadığını ifade etti.

Festivalin iptali mali olarak özellikle Münih kenti için büyük bir darbe anlamına geliyor. Zira her sene festival kente ortalama 1,2 milyar Euro’luk bir turizm geliri sağlıyordu. Bundan kısa bir süre önce Münih Ekonomi Enstitüsü‘nden yapılan açıklamada, 2020 yılı içerisinde kentteki otellerde 2,99 Milyon konaklama yapıldığı, bu rakamın 2019 yılında 7 Milyon dolayında olduğu belirtilmiş, başta Oktoberfest olmak üzere iptal edilen etkinlikler nedeniyle ülke dışından gelen ziyaretçilerin tamamen sıfırlandığı duyurulmuştu.

187 yıllık bir tarihi olan Oktoberfest 20. yüzyılda sadece dünya savaşları sırasında düzenlenmemiş, 19. yüzyılda ise 1854 ve 1873'te yaşanan kolera salgınından dolayı kapılarını kapatmak zorunda kalmıştı.

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