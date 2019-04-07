HABER

Dünyanın en büyük cağ kebabını yapacaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 15:48 | Son Güncelleme

KOCAELİ Erzurum Dernekleri Federasyonu, Erzurum Tanıtım Günleri'nde dünyanın en büyük cağ kebabını yapacak.

Dünyanın en büyük cağ kebabını yapacaklar

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Erzurum Dernekleri Federasyonu, Erzurum Tanıtım Günleri'nde dünyanın en büyük cağ kebabını yapacak. Kocaeli Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Ertuğrul Çetinkaya tanıtım günlerinde 500 kilo ile 1 ton arasında cağ kebabı ile rekor denemesinin yapılacağını söyledi.
Kocaeli Erzurum Dernekleri Federasyonu, 11-14 Nisan tarihlerinde İzmit İnterteks Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Erzurum Tanıtım Günleri'nin tanıtımını yaptı. Körfez ilçesinde bulunan federasyon binasında gerçekleştirilen toplantıya Kocaeli Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, Kocaeli Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Ertuğrul Çetinkaya, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Ayla İlgün ve yöneticiler katıldı. Tekin Dursun yaptığı açıklamada, "Amacımız doğduğumuz şehir Erzurum ile doyduğumuz kent Kocaeli'yi bütünleştirmek. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Amacımız gurbetteki Erzurumluların bir araya gelerek tanışıp, kaynaşmasıdır. Programımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve federasyonumuzun ortaklığında gerçekleştirilecek. Kocaeli'de 200 bine yakın Erzurumlu, federasyon bünyesinde 20 dernek yer alıyor" dedi.
Başkan Yardımcısı Ertuğrul Çetinkaya ise programda dünyanın en büyük cağ kebabının yapılacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Kocaeli'de, Erzurum günü yapacağız ama bu sıradan bir hemşeri günü olmayacak. Erzurum cağ kebabından ibaret değil, birçok değerlerimiz var. Erzurum'un örfü, adeti, geleneği, göreneğinin anlatılacağı etkinlikler olacak. Her bir güne ayrı bir konsept ve tema belirledik. Ata sporumuz olan cirit gösterisi yapacağız. Orada bir rekor denemesi yapacağız. Dünyada yapılan cağ kebabının en büyüğünü orada yapacağız. Daha önce böyle bir deneme yapılmamış. Biz 500 kilo ile 1 ton arasında bir cağ kebabı ile rekor denemesi yapacağız."

FOTOĞRAFLI

Dünyanın en büyük cağ kebabını yapacaklarDünyanın en büyük cağ kebabını yapacaklarDünyanın en büyük cağ kebabını yapacaklar

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!
LAÜ’de ‘Gana Bağımsızlık Günü’ kutlandıLAÜ’de ‘Gana Bağımsızlık Günü’ kutlandı
Liseliler, sanal mahkemede yarıştıLiseliler, sanal mahkemede yarıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Taşınma' başladı

Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Taşınma' başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da nisanda deniz keyfi

Antalya'da nisanda deniz keyfi

KKTC'deki bir okulda 12 yaşındaki çocuk alkol komasına girdi!

12 yaşındaki çocuk komaya girdi

Ankara'daki hamamda aile faciası! Anne ve kızı boğularak hayatını kaybetti

Ankara'daki hamamda aile faciası!

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.