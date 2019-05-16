İngiliz sömürgesi döneminde 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen Dhobi Ghat, günümüzde dünyanın en büyük çamaşırhanesine dönüştü.

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi 140 yıldır faaliyette

Turistlerin uğrak yerlerinden biri de olan Dhobi Ghat, Mahalaxmi tren istasyonu durağına 100 metre mesafede bulunduğu için bölge "Mahalaxmi Dhobi Ghat" ismiyle anılıyor.

20 milyondan fazla nüfusuyla ülkenin en kalabalık kenti olan Mumbai’ye yıllardır hizmet eden Dhobi Ghat’ta aynı zamanda 200’den fazla aile barınıyor. Çamaşırcılık, bu aileler arasında nesilden nesile aktarılan bir mesleğe dönüşmüş durumda.

Şehrin dört bir yanından getirilen binlerce kıyafetin uygun fiyatlara temizlendiği çamaşırhane, hem burada yaşayan ve çalışan aileler hem de dışarıdan gelen işçiler için önemli bir gelir kapısı. İşçiler, günlük ortalama 400-600 rupi (yaklaşık 35-55 TL) kazanıyor.

100 BİNDEN FAZLA ÇAMAŞIR YIKANIYOR Dhobi Ghat’ta yaklaşık 7 bin işçi, sabahın erken saatlerinden başlayarak her gün ortalama 18-20 saat boyunca 100 binden fazla çamaşırı yıkıyor.

İşçiler, 700’ün üzerinde yıkama taşında vurarak temizledikleri çamaşırları, öğle güneşinin altında iplere asarak kurutuyor.

Daha sonra ütülenen ve poşetlenen çamaşırlar, şehrin farklı bölgelerindeki müşterilere ulaştırılıyor. Şehirdeki birçok otel, şirket ve hastane, hızlı hizmeti nedeniyle yıllardır Dhobi Ghat’ı tercih ediyor.

GUİNNESS REKORUNA SAHİP ÇAMAŞIRHANE Dhobi Ghat, 2011’de çamaşır sektörünü temsil eden Dhobi Kalyan ve Audhyogik Vikas Kooperatifinin girişimleriyle "en fazla sayıda insanın aynı anda tek bir yerde elle kıyafet yıkadığı yer" olarak Guinness Dünya Rekoru'na da sahip.

Kooperatif verilerine göre, Dhobi Ghat’ın yıllık cirosu 100 milyon rupi (yaklaşık 90 milyon TL) civarında.

Hindistan’ın ünlü sineması Bollywood’a konu olan Dhobi Ghat, "Munna Bhai MBBS" ve Amir Khan’ın oynadığı "Dhobi Ghat-Mumbai Günlükleri" filmlerine de ev sahipliği yaptı.