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Dünyanın en büyük çift motorlu ticari uçağı Boeing 777X ilk deneme uçuşunu yaptı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.01.2020 10:52 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük çift motorlu ticari uçağı Boeing 777X'in ilk deneme uçuşu gerçekleştirildi. ABD'nin Seattle şehri yakınından kalkış yapan 777X, 4 saatlik uçuşu başarıyla tamamladı. Yaklaşık 77 metre uzunluğundaki uçağın, gelecek yıl hizmete girmeden önce daha fazla denemeye tabi tutulması gerektiği belirtildi.

Boeing'in, 777 mini jumbosunun daha büyük ve randımanlı versiyonu 777X uçağından 309 adet sattığı, her birinin liste fiyatının 442 milyon dolardan fazla olduğu ifade ediliyor. Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak üreticileri arasında yer alan şirket, 737 Max krizinden sonra imajını toparlamaya çalışıyor.

Boeing, Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen ve çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği uçak kazaları sonrasında, 2019'da 737 Max uçaklarında sistem hatası olduğunu kabul etmiş ve tüm 737 Max filosunun uçuşunu durdurmuştu.

İşte Boeing 777X

Boeing dünyanın en büyük iki motorlu uçağı olan 777X'in ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. ABD merkezli şirket 346 kişinin öldüğü iki kazaya yol açan 737 Max uçaklarının uçuşunun yasaklanması sonrası bir süredir imajını düzeltmeye çalışıyor. Cumartesi günü Seattle'dan kalkan uçak, dört saatlik bir uçuş gerçekleştirdi.
Uçağın gövdesi, Eylül ayındaki strest testi sırasında parçalanmıştı. 777X, Boeing'in başarılı uçaklarından olarak görülen 777 mini-jumbo'nun daha büyük ve yakıt açısından daha verimli bir versiyonu. Şirket bugüne kadar her biri 410-442 milyon dolar arası fiyatlarla 309 adet 777X sattığını açıkladı. 777X Pazarlama Direktörü Wendy Sowers, "Bu, şirket olarak yapabileceğimiz müthiş işlerin bir göstergesi" dedi.
İki koridorlu uçağın iki versiyonundan biri 384, diğeri de 426 yolcu alabiliyor. Bu uçaklar, Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın 360 - 410 yolcu kapasiteli A350-1000 uçağıyla rekabet edecek. Boeing, 737 Max uçaklarının 2018 Ekim'de Endonezya'da ve beş ay sonra Etiyopya'da kaza yapmasından sonra bir krize girdi.
Şirket, uçağı hızlı bir şekilde üretebilmek için güvenlik önlemlerini göz ardı etmekle suçlanıyor ve birden fazla soruşturma geçiriyor.
Dünya genelinde uçuşu yasaklanan yüzlerce 737 Max'in, ilk başta birkaç ay içinde havalanacağı açıklanmıştı. Fakat yasağın üzerinden bir yıla yakın zaman geçmesine rağmen Boeing 737 Max için gerekli güvenlik izinlerini alamadı.
Bu uçak, kaza öncesinde şirketin en iyi satış rakamlarını yakalayan uçağı olmuştu. Yasağın şimdiye kadar şirkete 9 milyar dolardan fazla maliyet getirdiği tahmin ediliyor.
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