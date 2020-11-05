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Dünyanın en büyük deniz aşırı operasyonu: 11,5 ton saf kokain ele geçirildi

05.11.2020 17:26 | Son Güncelleme

Belçika polisinin Antwerp Limanı'nda düzenlediği operasyonda, 11,5 ton saf uyuşturucu ele geçirildi. Antwerp Savcılığı'na göre kokainin piyasa değeri yaklaşık 900 milyon euro.

Dünyanın en büyük deniz aşırı operasyonu: 11,5 ton saf kokain ele geçirildi

Belçika polisinin Antwerp Limanı'nda düzenlediği operasyonda, 11,5 ton saf uyuşturucu ele geçirildi. Antwerp Savcılığı'na göre bu, şu ana kadar dünya çapında deniz aşırı operasyonlarda ele geçirilen en büyük miktardaki uyuşturucu.

Savcılığa göre, Güney Amerika'daki Guyana'dan gelen hurda metalle dolu 5 konteynere gizlenen kokain, sınırın hemen karşısındaki Hollandalı bir şirkete gönderildi.

Savcılık yetkilileri, tek kalemde yakalanan en büyük denizaşırı uyuşturucu olan 11,5 ton saf kokainin piyasa değerinin yaklaşık 900 milyon euro olduğunu söyledi.

Deniz aşırı olmayan uyuşturucu operasyonlarındaki rekor ise geçen yıl Pennsylvania eyaletinde ele geçirilen 16 ton kokainle ABD polisine ait.

Olayın, geçen ay yakalanan eski "süper polis" Willy Van Mechelen'in çetesiyle bağlantılı olduğu açıklandı.

'SÜPER POLİSİN' MAFYAYLA İŞBİRLİĞİ

Savcılığın talimatı üzerine Belçika ve Hollanda'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Ekim ayında düzenlenen bir operasyonda 2 ton uyuşturucu bulunan bir konteynerin ele geçirilmesi üzerine, van Mechelen ile birlikte 21 kişi gözaltına alınmıştı.

1990'ların ortalarına kadar Anvers'in en ünlü organize suçlarla mücadele uzmanı olan Willy van Mechelen'in, yer altı dünyası ile işbirliği içinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Savcılık, çökertilen çetenin, dünyadaki büyük uyuşturucu kartelleri ile bağlantılı olduğunu bildirdi.

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