Dünyanın En Büyük Dijital Kamerası İlk Resmini Çekti

10 yıldan uzun süren ve 700 milyon dolara mal olan çalışmalar sonucunda, dünyanın en büyük dijital kamerası ilk resmini nihayet çekti. Amerika’nın iki federal dairesinin ortak projesi gelecek 10 yıl boyunca evrenin görüntülerini kaydetmek için tasarlandı.

Dünyanın en büyük film projesi yakında Şili’deki uzak bir dağın tepesinde, milyarlarca dolarlık bir prodüksiyonla başlayacak. Konusu, evrenin tamamı.

Rubin Gözlemevi Başkanı Dr. Steven Kahn, “Çok büyük bir kameraya ihtiyacımız olduğunu biliyorduk. İhtiyaç duyduğumuz kamera bugüne kadar üretilen kameraların hepsinden daha büyüktü” diyor.

Steven Kahn 3 milyar piksel çözünürlüklü, yani bir akıllı telefonun 300 katı büyüklüğünde bir kameranın yapımına liderlik yapıyor. Bu kamera 10 yıl boyunca gökyüzündeki yıldızların zaman atlamalı çekimini yapacak.

Kahn, “Eğer bunu 10 yıl boyunca sürekli olarak yaparsanız o zaman gökyüzünün her yerinin binlerce görüntüsüne sahip olursunuz. Görüntüleri karşılaştırarak gökyüzünde değişen ve hareket eden her şeyi görebilirsiniz” diye konuşuyor.