Dünyanın En Büyük Dijital Kamerası İlk Resmini Çekti

10 yıldan uzun süren ve 700 milyon dolara mal olan çalışmalar sonucunda, dünyanın en büyük dijital kamerası ilk resmini nihayet çekti. Amerika’nın iki federal dairesinin ortak projesi gelecek 10 yıl boyunca evrenin görüntülerini kaydetmek için tasarlandı.
Dünyanın en büyük film projesi yakında Şili’deki uzak bir dağın tepesinde, milyarlarca dolarlık bir prodüksiyonla başlayacak. Konusu, evrenin tamamı.
Rubin Gözlemevi Başkanı Dr. Steven Kahn, “Çok büyük bir kameraya ihtiyacımız olduğunu biliyorduk. İhtiyaç duyduğumuz kamera bugüne kadar üretilen kameraların hepsinden daha büyüktü” diyor.
Steven Kahn 3 milyar piksel çözünürlüklü, yani bir akıllı telefonun 300 katı büyüklüğünde bir kameranın yapımına liderlik yapıyor. Bu kamera 10 yıl boyunca gökyüzündeki yıldızların zaman atlamalı çekimini yapacak.
Kahn, “Eğer bunu 10 yıl boyunca sürekli olarak yaparsanız o zaman gökyüzünün her yerinin binlerce görüntüsüne sahip olursunuz. Görüntüleri karşılaştırarak gökyüzünde değişen ve hareket eden her şeyi görebilirsiniz” diye konuşuyor.
Amerikan hükümetinin kaynaklarıyla yapılan kamera tarafından kayıt altına alınan benzersiz veriler iki büyük bilimsel gizemin çözülmesine yardım edecek.
Ancak araştırmacılar kameranın ilk testini sıradan bir maddeyle, bir brokoliyle yapmış.
Dr. Steven Kahn, “Farklı boyutlarda çok fazla dokusu vardı. Resmini çekmek için güzel bir şeydi çünkü yakınlaştırdıkça daha çok şey görebiliyordunuz” diyor.
Brokoli resmini tam ölçekte göstermek için, 378 yüksek çözünürlüklü televizyon ekranı gerekli.
Bilimadamları kameranın verilerini amatör uzmanlarla birlikte inceleyecek.
Kahn, Dünya’da her okul sınıfının bir tane sahiplenmesine yetecek kadar çok sayıda galaksi olduğunu söylüyor. Bu da öğrencilere bir kuyruklu yıldızı keşfetme imkanı sunacak.
Dr. Steven Kahn, “Öğrenciler bu parlak yıldızı gören ilk insanlar olabilecek” diyor.
Kameranın 2023 yılında görüntü toplamaya başlaması bekleniyor.