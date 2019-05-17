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Dünyanın en büyük dinozor sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 09:26 | Son Güncelleme

Çin'in en büyük kenti Guangzhou'da dünyanın en büyük dinozor sergisi düzenlendi.

İlk olarak Amerikan Doğa Tarihi Müzesi tarafından düzenlenen sergi, dinozorların biyolojik sırlarını ve popülasyonunun Dünya üzerinde nasıl çoğaldığını anlamaya yardımcı oluyor.

Müze 28 bin metrekarelik bir sergi alanında 1106 dinozor türünün yanı sıra binlerce fosile ev sahipliği yapıyor.
Ayrıca müzede 368 psittacosaurid, 391 dromaeosaurid, 255 anchiornis, 22 jeholosaurus türleri yer alıyor Bunu yanı sıra 70 nadir türün bulunduğunu müzede sergilenen dinozor türlerinin de birçoğu eksiksiz iskeletlerden oluşuyor.
Bu türler dışında on binlerce fosil bulunan müze, bu rekordan önce de nadir türlerin fosillerine ev sahipliği yaptı.
Müzenin 5 farklı dalda daha dünya rekoru bulunuyor.
Fotoğraflar: AA
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Anahtar Kelimeler:
çin dinozor sergisi Guangzhou

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