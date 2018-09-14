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"Dünyanın en büyük dondurma topu" rekor denemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 21:47 | Son Güncelleme

2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali kapsamında, "dünyanın en büyük dondurma topu" rekor denemesi yapıldı - Vinçle alana getirilen dondurma topunun ağırlığı 2 bin kilogram, çapı 171 santimetre olarak ölçüldü

  1. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali kapsamında, "dünyanın en büyük dondurma topu" rekor denemesi yapıldı.

Festival, Müftülük Meydanı'ndan Valilik önüne kadar, protokol ve vatandaşlarca kortej yapılmasıyla başladı.

Kahramanmaraş Vali Vekili Bayram Öz, açılışta yaptığı konuşmada, dondurmanın besin değeri yüksek bir gıda olduğunu söyledi.

Dondurmanın Kahramanmaraş'ın bir simgesi olduğunu kaydeden Öz, şöyle konuştu:

"Dondurma denince akla Kahramanmaraş geliyor. Dondurma, önemli istihdam sağlamakla birlikte, önemli bir ihracat ürünümüzdür. Marka ürün ve marka şehir her zaman kendisini tamamlamaktadır. Bir ilin ne kadar çok marka ürünü varsa o il de o kadar markalaşmıştır."

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç da 'dondurma' denildiğinde dünyada ve Türkiye'de akla Kahramanmaraş'ın geldiğini ifade ederek, sektörün Kahramanmaraş'ta ve ülkede istihdam sağladığına değindi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bekir Kılıç da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festival için bir ay önce dondurma tırının yola çıktığını belirtti.

- Ülke genelinde dondurma tırıyla dondurma ikram edildi

Festival kapsamında yola çıkan dondurma tırının ülke genelindeki 35 ayrı noktada Kahramanmaraş dondurmasının tanıtımını yaptığını ifade eden Kılıç, "Kahramanmaraşlı olmak ve bu kentte yaşamak bir ayrıcalıktır. Bu şehirde yapılan dondurmanın sadece adı değil, tadı da damaklarda farklı bir lezzet bırakmaktadır. Bizler bu dondurmayı sadece lezzet olarak değil, aynı zamanda şifa kaynağı olarak da görüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivale destek veren firma yetkililerine plaket verildi.

Vinçle alana getirilen "dünyanın en büyük dondurma topu" için Dünya Erkek Rekorları kapsamında düzenlenen rekor denemesi, Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyetince tescil edildi.

Yapılan ölçümlerde dondurma topunun 2 bin kilogram ağırlığında ve 171 santimetre çapında olduğu tespit edildi.

Daha sonra dondurmanın tescili, alanda bulunan protokol üyeleri ve katılımcılarca atılan imzalarla tamamlandı.

Dans topluluklarının gösterisiyle devam eden festival, dondurma firmalarının kurduğu stantlarda ücretsiz dondurma ikramıyla sürdü.

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