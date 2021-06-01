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Dünyanın En Büyük Et Üreticisine Siber Saldırı

01.06.2021 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

JBS şirketi yaptığı açıklamada organize bir siber saldırının hedefi olduğunu ve saldırıdan şirketin Kuzey Amerika ve Avustralya’daki tesislerinin etkilendiğini bildirdi

Dünyanın En Büyük Et Üreticisine Siber Saldırı

Dünyadaki en büyük et üreticisi olan JBS’in Avustralya ve Kuzey Amerika’daki tesisleri siber saldırıda hedef alındı. Siber saldırıdan şirketin teknoloji sistemleri etkilendi.

Şirket yaptığı açıklamada, organize bir siber saldırının hedefi olduğunu ve saldırıdan şirketin Kuzey Amerika ve Avustralya’daki bilgi teknolojileri sistemlerini destekleyen bazı sunucuların etkilendiğini bildirdi.

Siber saldırı sebebiyle şirket Pazartesi günü Avustralya’daki operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı. Şirketten yapılan açıklamada, sorunun giderilmesinin zaman alacağı, bu sebeple de müşteriler ve tedarikçilerle bazı işlemlerin gecikebileceği kaydedildi.

Bazı tesislerde vardiyalar iptal edildi

Dünyanın en büyük et paketleme tesislerine sahip olan JBS, ABD ve Kanada’da faaliyet gösteriyor. Siber saldırı sebebiyle JBS bu ülkelerde bulunan büyük et tesislerinde bazı vardiyaları iptal etmek zorunda kaldı.

JBS’e yönelik siber saldırı ABD’deki en büyük yakıt boru hattı olan Colonial Pipeline’ın hedef alındığı siber saldırıdan birkaç hafta sonra geldi.

Boruhattının hedef alındığı siber saldırının ardından ABD’nin güneydoğu kıyılarında birkaç gün süren benzin sıkıntısı yaşanmıştı.

Et tedarikçisine yönelik siber saldırı, Çin’in ithalatı artırdığı bir dönemde dünya genelinde et fiyatlarının ve gıda maliyetlerinin yükseldiği; üretim tesislerinin de pandemiden bu yana iş gücü sıkıntısı yaşadığı bir döneme rastladı.

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