Dünyanın en büyük fast food zincirlerinden birinde yaşanan Koli basili virüsü salgınında yeni açıklama... Soğandan kaynaklanıyor olabilir!

Dev fast food zinciri Mc Donalds, geçtiğimiz günlerde E. coli virüsü taşıdığı iddiası ile büyük bir çalkantı yaşamıştı. Salgında en az bir kişi hayatını kaybederken enfeksiyon gösteren hasta sayısı 90'a ulaştı.

"SALGININ MUHTEMEL KAYNAĞI, TAZE DOĞRANMIŞ SOĞANLAR"

McDonald's, Quarter Pounder hamburgerleriyle bağlantılı E. coli (koli basili) salgını nedeniyle satışlarında bir düşüş yaşıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC), "Kullanılan taze doğranmış soğanlar, bu salgının muhtemel kaynağıdır" açıklaması geldi.

7,4 DEĞER KAYBETTİ

Bu olay, şirketin hisselerinde yüzde 7'lik bir kayba neden oldu. Şirketin New York Borsası'nda işlem gören hisseleri, TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 7,4 değer kaybederek 291,51 dolara indi.

ŞÜPHELİ MALZEMELERİN KULLANIMI DURDURULDU!

13 eyalette yaşanan durumda hamburgerlerde kullanılan sığır etinden yapılan köfte ve soğanın koli basili bakterisi içerebileceği ancak bunun kesin olmadığı ifade edilen açıklamada, McDonald's'ın bazı eyaletlerde bu hamburgerlerin satışını ve şüpheli malzemelerin kullanımını durdurduğu belirtilmişti.