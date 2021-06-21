Dünyanın en büyük gemi üreticilerinden biri siber saldırıya uğradı

Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Silah Tedarik Ajansı'nın açıklamasında, dünyanın en büyük gemi üreticilerinden, denizaltı ve donanma gemileri üretimleriyle tanınan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. şirketine yönelik, kimliği belirsiz kişilerce "hacker" saldırısı yapıldığı belirtildi.

SALDIRI GİRİŞİMİ DOĞRULANDI

Güney Kore Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İdaresi Programı’ndan (DAPA) yapılan açıklamada da şirkete yönelik saldırı girişimlerinin doğrulandığı ancak bu girişimlerin başarılı olup olmadığı veya saldırının arkasında kimin olduğuyla ilgili bilgi verilmeyeceği kaydedildi.

DAPA sözcüsü Albay Suh Yong-won, "Şirket, durumu polise bildirdi. Polis ve ilgili askeri kurumlar olayı soruşturuyor." ifadelerini kullandı.

NÜKLEER GÜÇLE ÇALIŞAN DENİZALTI İDDİASI

Yong-won, hackerların Kuzey Koreli olduklarını tahmin ettiklerini fakat nükleer güçle çalışan bir denizaltının geliştirilmesi de dahil olmak üzere, bazı araştırma verilerinin çalındığını iddia eden haberlerin doğru olmadığını kaydetti.

(AA)

