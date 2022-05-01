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Dünyanın en büyük gizemlerinden biri! İnanılmaz anlar: 'Loch Ness Gölü Canavarı' böyle görüntülendi

01.05.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihin en ilginç efsanelerinden biri yeniden gündem oldu. İskoçya'da bir gölde çekilen görüntüler Loch Ness Canavarı'nın gerçekliğinin sorgulanmasına yol açtı. Canavarın söylentiden ibaret olduğu dile getirilse de son çekilen görüntüler uzmanları tarafından da kanıt oluşturabilecek nitelikte.

Dünyanın en büyük gizemlerinden biri! İnanılmaz anlar: 'Loch Ness Gölü Canavarı' böyle görüntülendi

Loch Ness Gölü Canavarı'nı gösterdiği öne sürülen yeni bir video ortaya çıktı. 30 metrelik bir canlının suda hareket ettiğini gösteren video ile Loch Ness Gölü canavarı söylentileri yeniden alevlendi. İki buçuk dakikalık videoda, yüzen bir şeyin hareketleriyle suyun yüzeyinde tümseklerin ortaya çıktığı görülüyor. Uzmanlar bunu, Loch Ness Canavarı'nı aramak için harcanan son yirmi yılın en ilgi çekici görüntüsü olarak tanımladılar.

"EN İYİ KANITLARDAN"

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25 yıldır Nessie'nin görüntülerini kaydeden Gary Campbell görüntüleri doğruladı ve 22 yıldır gördüğü
en iyisi olduğunu söyledi.

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Mail Online'a konuşan Campbell, "Geçmişte, kanıt oluşturabilecek iki, üç gerçekten iyi video vardı ancak bu video da kesinlikle en iyileri arasında. Gerçekten açıklanamayan böyle bir şeyin ortaya çıkması harika."

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50'li yaşlarında bir çift, İskoçya'da tatildeyken karşılaştıkları bu görüntüyü kaydetti. Şimdi canavar hakkındaki söylentilerin çözülmesine yardımcı olmak için görüntülerin incelenmesini umuyorlar.

Videoda, arkasında güçlü bir su dalgası ile kıyıdan yaklaşık 150 metre uzakta, su yüzeyinin hemen altında yüzen gizemli bir yaratık görülüyor.

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Videoyu çeken kadın "Suda ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Büyük bir şeydi... Kendini bir şeyle itiyordu. Balıkların yaptığı gibi değil," diye konuştu.

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