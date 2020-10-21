Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali Singapur’a güç sağlıyor

Avustralya hükümetinin yanı sıra birkaç büyük yatırımcının da desteğini alan Sun Cable adlı şirket, şu an Avustralya’nın kuzeyinde bir sığır çiftliğine ev sahipliği yapan uzak bölgeye 120 kilometrekarelik bir santral inşa etmeyi planlıyor.

Sun Cable inşaat’ın 2023’te başlayacağını planlıyor ve maliyetinin 20 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. İnşaatı tamamlandıktan sonra santralin uzaydan dahi görüleceği söyleniyor. Santral başlangıçta Avustralya’nın kuzeyine sürdürülebilir enerji sağlayacak olsa da, 2027’ye kadar santralin ürettiği gücün diğer ülkelere ihraç edilmesi planlanıyor.

Sun Cable CEO’su David Griffin’e göre santralin ürettiği gücün üçte ikisi Singapur’a ihraç edilecek ve bunun için iki tane dev yüksel voltajlı deniz altı kabloları döşenecek. The Guardian’a göre ihraç edilecek güç miktarı Singapur’un toplam elektrik tüketiminin yaklaşık beşte birini karşılayacak.

Sun Cable CEO’su Griffin yaptığı açıklamada proje için lojistiklerinin harika olduğunu söyleyerek santralin yıl boyunca sabit güneşten faydalanabileceğini ve bölgenin bulutsuz olduğunu belirtti. Sun Cable, bölgede istihdam yaratmanın bir yolu olarak güneş enerjisi santralinin destek kazanacağını umuyor. Ayrıca yerli topluluklara verilecek bir güneş enerjisi eğitim programı üzerinde de çalışmalar sürüyor.