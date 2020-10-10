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Dünyanın en büyük hangarlarından biri İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 11:52 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. tarafından İstanbul Havalimanı'nda yapımı tamamlanan ve dünyanın en büyüklerinden biri olma özelliğini taşıyan üs bakım hangarı hizmete girdi. 60 bin metrekare kapalı alanda, aynı anda 3 geniş, 6 dar gövde uçağa hizmet verecek hangarlarda uçak bakımları, onarımları ve revizyonları yapılacak.

Dünyanın en büyük hangarlarından biri İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda uçak bakım, onarım ve revizyon (MRO) kompleksinin önemli bir parçası olacak yeni hangarlarının inşaatının tamamlanarak, hizmete girdiği bildirildi. İstanbul Havalimanı'nda THY'nin ilk üs bakım hangarları olarak havacılık sektörüne hizmet verecek olan hangarların Türkiye'nin en büyüğü, dünyanın ise en büyük hangarlarından biri olduğu kaydedildi.

ÇEVRECİ HANGARLAR

Açıklamada 60 bin metrekare üzerine kurulan tesiste, aynı anda 3 geniş, 6 dar gövde uçağa hizmet verilebileceği bilgisi yer aldı. Hizmete giren yeni üs bakım hangarlarının sürekli büyüyen ve gelişen sektörde THY'nin rekabet gücünü daha da artıracağı vurgulandı. Yeni hangarların, çevreci özelliğiyle öne çıktığı belirtilirken, bu kapsamda su ihtiyacını sarnıçlar aracılığıyla yağmur sularından karşılanacağı, enerji ihtiyaçlarının da güneş enerjisinden sağlanacağı bildirildi.

AKILLI OTOMASYON SİSTEMLER TARAFINDAN YÖNETİLECEK

Hangar ceplerinde kullanılan yarı geçirgen polikarbonat paneller sayesinde güneş ışığından daha uzun süre faydalanılmasına imkân sağlayan hangarların ısıtılmasında da bakıma alınan uçakların depolarında bulunan ve hangara alınırken boşaltılması gereken yakıtlar kullanılacağı belirtildi. Son teknoloji sistem ve ekipmanlar ile donatılmış olan tesisin içerisinde ve çevresinde bulunan tüm unsurlar akıllı otomasyon sistemleri tarafından yönetilecek.

KARAMAN: 45 UÇAĞA AYNI ANDA BAKIM HİZMETİ SUNABİLECEĞİZ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman, hizmete alınan yeni hangarlarla ilgili şunları söyledi:

"Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., başarı hikayelerine bir yeni mihenk taşı daha ekledi. İstanbul Havalimanı'nın, Türkiye'nin ve dünyanın yeni havacılık merkezi olduğuna inanıyor ve burada sunduğumuz havacılık teknik hizmetlerimizi yaptığımız yeni yatırımlar ile çok daha ileri seviyelere taşıyoruz. Ülkemiz sivil havacılığının büyümesini sürdürülebilir kılma ve müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunma noktasında kararlıyız. Dünyanın ve sektörümüzün içinde bulunduğu bu zor günlerde kabiliyetlerimiz ve kapasitemizdeki artışın bu taahhüdümüzü desteklediğini düşünüyorum.

Yapımını tamamlayarak ilk uçak bakımlarını gerçekleştirdiğimiz üs bakım hangarlarımız ile önemli bir büyüme sağladık. Çevre dostu yapılardan oluşan bakım kompleksimizde bütün fazların tamamlanması ile 45 uçağa aynı anda bakım hizmeti sunabileceğiz."

(DHA)

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