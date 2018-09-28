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Dünyanın en büyük ikinci kulesine böyle yıldırım düştü

İLGİNÇ HABERLER  | 28.09.2018 10:32 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük ikinci kulesine böyle yıldırım düştü, o anlar şans eseri kayda alındı.

Mekke'deki 817 metre yüksekliğindeki Mekke Royal Clock Tower kulesine yıldırım düştü. O an ise şans eseri bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Mekke yıldırım düşmesi Mekke Royal Clock Tower

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