Dünyanın en büyük inşaat firmaları belli oldu!

Öncelikle ilk 3'e bakalım... Marka: ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA Ülke/Şehir: İspanya / Madrid Sırası 2018/2017: 1 / 1 Marka: HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT Ülke/Şehir: Almanya / Essen Sırası 2018/2017: 2 / 2 Marka: CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP LTD. Ülke/Şehir: Çin / Beijing Sırası 2018/2017: 3 / 3

Marka: KUR CONSTRUCTION CO INC. Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 237 / Listeye ilk kez girdi. Marka: ÖZKAR iNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 235 / Listeye ilk kez girdi.

Marka: CENGİZ CONSTRUCTION INDUSTRY & TRADE CO. INC. Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 225 / 223 Marka: GÜLSAN CONSTRUCTION Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 213 / 154

Marka: MAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 209 / 226 Marka: YENİGÜN CONSTRUCTION INC. Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 205 / 206

Marka: NUROL CONSTRUCTION AND TRADING CO. Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 154 / 151 Marka: TEPE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 153 / 166

Marka: KUZU GROUP Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 142 / 130 Marka: YUKSEL İNŞAAT CO. INC. Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 131 / 134

Marka: TEKFEN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO. INC. Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 98 / 112 Marka: ANT YAPI INDUSTRY & TRADE CORP. Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 86 / 86