İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cerablus'ta, Azez'de, El Bab'da 2 bin kilometrekarede bugün jandarmamızla, polisimizle, askerimizle, öğretmenimizle, hakimimizle, savcımızla, doktorumuzla orada on binlerce insana huzurlu yaşamanın nasıl olacağını, bir devlet geleneğinin nasıl oluşturulacağını anlatmaya çalışıyoruz." dedi. Bakan Soylu, bir otelde düzenlenen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, merhameti, vicdanı ve aklı olan iyilik medeniyetinin evlatları olduklarını söyledi. Suriye'de yaşanan gelişmelere ve Türkiye'nin tutumuna değinen Soylu, "Bizim iddiamız sadece 780 bin kilometrekareye ait değildir. Dünyanın en büyük insani operasyonunu gerçekleştiriyoruz. Cerablus'ta, Azez'de, El Bab'da 2 bin kilometrekarede bugün jandarmamızla, polisimizle, askerimizle, öğretmenimizle, hakimimizle, savcımızla, doktorumuzla orada on binlerce insana huzurlu yaşamanın nasıl olacağını, bir devlet geleneğinin nasıl oluşturulacağını anlatmaya çalışıyoruz. Dünyada bu operasyonun bir benzeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Soylu, Türkiye'nin Batı gibi Afrika'yı sömürmediğine işaret ederek, "Biz Batı gibi gidip başkalarının topraklarında 'Burada ne madeni var?' diye bakmadık. 400 yıl aynı sancak altında birlikte yaşadığımız, aynı kıbleye döndüğümüz, birbirimizin tabutuna omuz verdiğimiz, sınırın öteki tarafında birbirinin düğününde halay çektiğimiz insanları yalnız bırakmadık, bırakamayız. Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız." değerlendirmesinde bulundu. -"Müslümanları DEAŞ zihniyeti ile örtüştürmeye çalıştılar" Terör örgütleri PKK, DEAŞ ve PYD'nin kuruluş amaçlarına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti: "Karlofça'dan beri biz 300 yıl gerileme yaşadık. Ne zaman kafamızı çıkarmaya çalıştık. İstiklal mücadelemizde güzel Cumhuriyet'imizi kurduk. Saldırılar sadece bugün mü var? Eğer saldırıların sadece bugün olduğunu düşünüyorsak biz Anadolu'nun önemini, ne anlama geldiğini, stratejik önemini hiç bilmiyoruz demektir. Herkesin gözü bu topraklarda, bu toprakları ucuza kapatmadık. PKK'nın kuruluş amacı odur. DEAŞ'ın kuruluş amacı Müslümanlığı küçültmek, azaltmak, eğer ellerinden gelirse üzerine saldırmak. Bütün dünyada Müslümanları DEAŞ zihniyeti ile örtüştürmeye çalıştılar. PYD'nin kuruluş amacı bellidir, PKK'nın siyasi kolu, Suriye'de kuruluş amacı bellidir. Irak'ın kuzeyinden Afrin'e kadar kuracakları hatlarla birlikte Türkiye'yi güneyinden uzaklaştırmak. Kendi havzasından uzak tutmaya çalışıyorlar. Şimdi bunları başka ülkelerin elleriyle gerçekleştirmeye çalışıyorlar."