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Dünyanın en büyük iPhone fabrikasında alarm! Karantinadan firar ettiler

31.10.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de iPhone telefonlarının üretildiği Zhengzhou kentindeki fabrikada çalışan işçilerin duvardan atlayarak tesisten kaçtığı görüntülendi. Görüntüler internette yayıldı. İşçiler duvar ve çitleri aşarak kaçtı. Fabrikada kaç kişide Kovid saptandığı ise bilinmiyor.

Dünyanın en büyük iPhone fabrikasında alarm! Karantinadan firar ettiler

Apple için iPhone telefonlarını üreten Foxconn adlı şirketin tesisinde, Çin'in geri kalanında uygulandığı gibi katı Kovid kuralları yürürlükte.

İnternette yayılan görüntülerde, yaklaşık 10 işçinin fabrikayı çevreleyen duvar ve çitleri aşarak tesisten kaçtığı görülüyor.

Fabrikada kaç kişide Kovid saptandığı ise bilinmiyor.

SIFIR-KOVID POLİTİKASI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "sıfır-Kovid" politikasındaki ısrarı ve uygulanan katı tedbirler, bir süredir Çin halkı ve iş dünyası için hayatı zorlaştırdığı yönünden eleştiriliyordu.

Zhengzhou'daki üretim merkezi, dünyanın en büyük iPhone fabrikası. Apple CEO'su Tim Cook 2012 yılında tesisi ziyaret ederek çalışanlarla görüşmüştü.

Geçtiğimiz hafta Çin'in Henan bölgesinin merkezi olan Zhengzhou kentinde 167 Kovid vakası görüldü. Bu sayı geçen haftaki vaka sayısının 97 fazlası.

10 milyon nüfuslu şehir söz konusu vakalar nedeniyle kısmi olarak karantina altına alındı.

Tayvan merkezli Foxconn şirketi ise tesisten çıkmak isteyen işçilerin engellenmeyeceğini açıkladı.

Ancak Çin'de kullanılan sosyal ağlarda yayılan bir görüntüde, işçilerin tesisten kaçarak uzaklaştığı görülüyor.

Financial Times'a konuşan Xia soyadlı 22 yaşındaki bir işçi, tesiste kaldıkları yatakhanelerde "tamamen kaos yaşandığını" söylüyor ve üretim tesisinden duvarı atlayarak kaçtıklarını anlatıyor.

Çin'de uygulanan katı önlemlerin gevşemesine dönük bir beklenti oluşsa da, Çin Komünist Partisi'nin geçen haftaki kongresinde bunun yakın dönemde muhtemel olmadığı mesajı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Apple iPhone kovid-19

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